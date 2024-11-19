Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ödüller Törenle Sahiplerine Verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması ödülleri, anlamlı bir törenle sahiplerini buldu. Tören, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü kapsamında TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu'ndan İlham Verici Mesajlar

Törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve birçok davetli katıldı. Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimcilere her alanda destek olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kadın Girişimcilerin İstihdamı Artmaya Devam Ediyor

Hisarcıklıoğlu, yarışmaya katılan şirketlerin kadın çalışanlarının toplam çalışanlara oranının yüzde 49 seviyesinde olduğunu belirterek, bu yıl ödül alacak firmaların 2022-2023 döneminde kadın istihdamını yüzde 40 artırdığını ifade etti. Özellikle birinci olan şirketin bu dönemde kadın istihdamını yüzde 59 artırdığını söyledi.

Ödül Kategorileri ve Kazananlar

Girişimci kadın gücü kategorisindeki başvuruları değerlendiren Hisarcıklıoğlu, 19 farklı ilden katılımlar olduğunu açıkladı. Ödül kazananlar şunlardır:

En hızlı büyüyen kadın girişimci şirket: DG Doğru Geri Kazanım

DG Doğru Geri Kazanım İhracatını en çok artıran şirket: Ak Celep Pamuk Gıda Tarım Ürünleri

Ak Celep Pamuk Gıda Tarım Ürünleri İhracatını en hızlı artıran kadın girişimci şirket: Bade Kumaş Tekstil Konfeksiyon

Bade Kumaş Tekstil Konfeksiyon En çevre dostu kadın girişimci şirket: RVM Systems Makine

RVM Systems Makine En çok dijitalleşen şirket: G Teknoloji Bilişim

G Teknoloji Bilişim Kadın istihdamını en çok artıran şirket: Focus Kontrol

Kadın Girişimciliğin Önemi

Hisarcıklıoğlu, kadınların her alanda başarılı olabileceğinin altını çizerek, "Tüm kadın girişimcilerimizi yürekten alkışlıyorum. Sizler herkesin örnek alacağı bir başarı hikayesiniz," dedi. TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk de kadın girişimciliğine olan desteğin önemine dikkat çekerek, "Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak, ekonomik kalkınmamız için kritik bir adımdır," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.