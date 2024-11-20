Türkiye'nin Girişimleri Slush 2024'te Yatırımcılarla Buluşuyor

Türkiye'nin Yenilikçi Girişimleri Slush 2024'te

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde 16 yerli girişim, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen Slush 2024 etkinliğinde sahne alarak uluslararası yatırımcılarla tanışacak. Dünyanın en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olan Slush, bugün kapılarını açarak katılımcılara inovasyon fırsatları sunacak.

Türkiye'nin Güçlü Teknoloji Ekosistemi

Etkinlik süresince, Türkiye'nin güçlü teknoloji ekosistemi ve yenilikçi çözümleri, 1,3 milyardan fazla tüketici barındıran Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktası olarak sunulacak. Türkiye, fintek, yapay zeka, oyun teknolojileri ve daha birçok sektörde yatırım potansiyelini vurgulayacak.

Bekir Polat'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye'nin uluslararası platformlarda yatırım fırsatlarını tanıtma çabalarının devam ettiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı yatırımın yüzyılı yapma hedefi doğrultusunda, fintek ve teknoloji alanında sunduğumuz benzersiz fırsatlarla yatırımcıları çekiyoruz," dedi.

Fintek Ekosistemine Özel Etkinlik

Slush 2024 kapsamında, Türkiye'nin fintek ekosistemini tanıtmak amacıyla özel bir yan etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlik, Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleştirilecek ve sektördeki liderleri bir araya getirecek.

Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Vizyonu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin 2024-2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi çerçevesinde dijital dönüşüm ve yeşil teknoloji hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor. Etkinlikte, yatırımcıların bu alanlardaki ilgisi karşılanacak.

Slush 2024 Hakkında

Etkinlik, dünya çapında 3,300 yatırımcı, 5,500 girişimci ve 13,000 teknoloji meraklısını bir araya getirecek. 250'den fazla medya mensubu etkinliği takip edecek. Slush 2024, dijital finansal hizmetlerden yapay zeka ve sağlık teknolojilerine kadar birçok yeniliği sergileyen startupları ağırlayacak.

... Girişimci ekosisteminin güçlü yönlerini sergileyen Türkiye, yeni işbirliklerine kapı aralayarak küresel yatırım merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.