Türkiye'nin Gizli Turizm Cennetleri: Yeni Stratejilerle Cazibe Merkezine Dönüşüyor

Türkiye'nin Turizmde Gelişime Açık Destinasyonları Belirleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi" ile Türkiye'nin gizli turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için harekete geçti. Bu kapsamda gastronomiden sağlığa, kültürden inanca, doğadan kış ve kruvaziyere kadar çeşitli alanlarda önemli adımlar atılacak.

Medeniyetler Beşiği Anadolu'nun Zenginlikleri uluslararası arenada daha fazla tanıtılacak. Türkiye'nin mutfak kültürü, doğal güzellikleri ve kültürel varlıkları, destinasyon yönetimi ile yürütülecek projelerle ön plana çıkarılacak. Belirlenen turizm rotalarıyla alternatif turizm fırsatları yaratılacak.

Hedef: Ekonomik Kalkınma ve Yerel Fayda

Proje ile turizmin yerel ekonomiyle bağlantısının güçlendirilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra sektördeki hizmet standartları yükselecek ve nitelikli iş gücü ile kaliteli tesisler, turistlerin beklentilerini karşılamak için güçlendirilecek.

Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Turizm sektörünün dijital dönüşümü desteklenecek. İşletmelerin dijital altyapılarının güçlendirilmesi sağlanarak iklim değişikliğine uyum ve yeşil dönüşüm kriterleri uygulanacak. Ayrıca, tarihi eserlerin korunmasına yönelik dijital envanter çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Gastronomi ve Kültürel Turizm Öne Çıkıyor

Gastronomi turizmi için Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar gibi iller öne çıkarken, Türkiye'nin zengin mutfak kültürü gelecek nesillere aktarılacak. Ayrıca, kültürel turizmde de İstanbul, İzmir, Çanakkale, Nevşehir, Mardin, Şanlıurfa, Bursa ve Kars gibi destinasyonlar üzerine odaklanılacak.

Sağlık ve Doğa Turizmi

Türkiye'nin termal turizm merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Doğu ve batı bölgelerindeki sağlık turizmi potansiyeli geliştirilecek. Doğa turizmi ise kırsal alanlarda yapılacak faaliyetlerle yaygınlaştırılacak. Karanlık gökyüzü parkları gibi yeni turizm rotaları da yaratılarak sürdürülebilir bir büyüme planlanıyor.

Kış ve Kruvaziyer Turizmi Potansiyeli

Kış turizmi için Sivas, Erzincan, Hakkari ve Ardahan gibi yerler öne çıkarken, kruvaziyer turizminin geliştirilmesi adına Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir gibi liman şehirleri planlanıyor. Bu kapsamda ülke ekonomisine katkı artışı hedefleniyor.