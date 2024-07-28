Türkiye'nin Gündemi: Askeri Terfilerden Spor Başarılarına

1. Yüksek Askeri Şura Toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ), albayların terfileri ve görev sürelerinin uzatılması konularının yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyalarını ele alacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, toplantıda ilk kez yer alacak. Ayrıca, bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi sona erecek.

2. Yeni Vergi Düzenlemesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan yeni vergi düzenlemesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede ve ağustos ayı itibarıyla tahmini 70 milyar liralık ek gelir yaratacak. Düzenlemeler, vergi dairesinin bilgisi dışında kayıt dışı faaliyetleri cezalandıracak ve kısa vadeli sigorta prim oranlarının artışına neden olacak.

3. İliç Maden Kazası Raporu

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporla ilgili süreç başlattı. Komisyon Başkanı Atay Uslu, raporun iki bölümden oluşacağını ve madencilikte sürdürülebilirliği hedeflediklerini duyurdu.

4. AJet Hedeflerine Odaklanıyor

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, 2033 yılına kadar uçtuğu ülke sayısını 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Şirketin, maliyetleri azaltmak için filo yaşını düşürmeye ve yeni uçak alımına ağırlık vereceği duyuruldu.

5. Türkiye'nin Uzay Hedefleri

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl içinde uydu göndermeye başlayacağını ve 10 yıl içinde insan taşıyabilecek potansiyele kavuşacağını belirtti.

6. THK Üniversitesi'nde Yeni Bölümler

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, havacılık sektöründeki insan kaynağı sorununu çözmek amacıyla yeni bölümler açıldığını ifade etti. Programlar, elektrikli taşıtlar ve uçuş harekat yöneticiliği gibi kritik alanları kapsıyor.

7. Deniz Kaplumbağası Koruma Çalışmaları

Bu yıl Türkiye'de 14 bin 807 deniz kaplumbağası denize ulaştı. İklim değişikliklerinin etkisiyle bu sezonun önceki yıllara göre daha erken başladığı kaydedildi.

8. Toprak Razgatlıoğlu'nun Hedefi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de düzenlenecek yarışta şampiyona rekoru kırma peşinde. Hedefi, üst üste 12. galibiyet olarak açıklandı.

9. Paris 2024'teki Madalya Hedefleri

Cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya kazanma arzusunu dile getirdi. Takım arkadaşı Adem Asil de benzer hedeflere sahip.

10. Milli Pentatlet’in Zorlu Süreci

Modern pentatloncu Buğra Ünal, attan düşerek yaşadığı talihsiz kaza sonrası Paris 2024’te Türkiye'yi temsil edecek. Ünal, zorluklarla dolu bu süreçte azimle çalıştığını söyledi.