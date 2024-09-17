Türkiye'nin Gündeminde Önemli Gelişmeler

Türkiye'de Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet İleri, 63. vefat yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Zorlu'yu andı. "Bu devlet adamlarımız tarihimize 'mağdurlar' olarak değil, 'muzaffer siyasetçiler ve devlet adamları' olarak geçmiştir" dedi.

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler stratejisi ticarette meyvelerini vermeye başladı. 2000 yılında 920 milyon dolar olan ticaretin, 2023 yılı itibarıyla 14,2 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Uluslararası İnşaat Sektörü ve Türk Şirketleri

Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması, 2023 yılı itibarıyla 499,7 milyar dolar gelir elde etti. Bu firmalardan 43'ü Türk şirketleri ve gelirlerinin %60'ını uluslararası projelerden sağladı.

Tarımda Yeni Dönem: Almanya'nın Yatırımları

Almanya'nın tarım alanına yıllık 6,2 milyar avro ayırdığı ve bu yatırımlarla tarımsal üretimin artırıldığı bildirildi. Almanya, AB'nin en büyük süt üreticisi olarak öne çıkıyor.

Zeytinyağı İhracatı Kısıtlaması Kaldı

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, zeytinyağı ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasının sektörde olumlu etki yarattığını belirtti.

Emtia Yatırımları ve Altın

Vadeli işlem uzmanı Zafer Ergezen, bu yıl altın fiyatlarında beklenen artışların güvenli liman işlevinden kaynaklandığını belirtti.

HABAŞ'tan Otomotiv Yatırımları

HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, 1 milyar avro yatırım ile otomobil ve ticari araç üretimi yapacaklarının müjdesini verdi.

Cammu Keşmir'de Seçim Süreci Başlıyor

Cammu Keşmir'de 10 yıl aradan sonra düzenlenecek milletvekili seçimleri 18 Eylül'de başlayacak. 90 sandalye için 8,7 milyon seçmen oy kullanacak.

Marmara'da Yağışlar Azaldı

Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasının %65 altında kalmış durumda.

İklim Krizi ve Etkileri

Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Türkeş, iklim değişikliği nedeniyle Avrupa'nın kış dönemini hasretle beklediğini belirtti.

Yetersiz Balık Stokları ve Yetiştiricilik

Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sinan Mavruk, balık stoklarının azalması sebebiyle yetiştiriciliğin avcılığa göre daha fazla ön plana çıktığını vurguladı.