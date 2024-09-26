Türkiye'nin Gündemindeki Önemli Gelişmeler - 26 Eylül 2024

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Eylül 2024

1. TARSİM Sistemi Türk Dünyasında Yaygınlaşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan ile işbirliğinin artırılmasını ve TARSİM sisteminin diğer Türk devletlerine yayılmasını hedeflediklerini belirtti.

2. Emlakçılara Sıkı Denetim

Ticaret Bakanlığı, konut kredisi faizlerindeki düşüşü fırsata çeviren emlak işletmeleri üzerinde incelemelerini sürdürüyor; mevzuata aykırı hareket edenlere para cezası uyguluyor.

3. Yatırımcıların Türkiye'ye İlgi Duyduğu Artıyor

DEİK Başkanı Nail Olpak, yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını ifade ederek, TAİK Başkanı Murat Özyeğin ile birlikte öngörülebilirliğin önemine değindi.

4. Alstom Türkiye'ye Yatırım Yapacak

Fransız Alstom CEO'su Henri Poupart-Lafarge, Türkiye'deki demir yolu projelerine yatırım yapacaklarını açıkladı.

5. İsviçre ile İlişkiler Güçleniyor

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Türkiye'deki İsviçreli şirket sayısını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

6. Fındık Piyasasına Dikkat

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, fındık piyasasındaki rekabetin sağlanması için gerekli tedbirlerin hızla alınacağını ifade etti.

7. TMO Yerli Üreticiye Destek Veriyor

TMO Genel Müdürü Güldal, yerli üreticiden yapılan alımların yüksek oranda olduğunu söyledi.

8. Güvenli Ödeme Sistemi Uygulaması Başlıyor

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, internetten araç alışverişini daha güvenli hale getirecek.

9. Yapay Zeka Pazarı Büyüyor

İstanbul'daki yapay zeka pazarının Türkiye'deki toplam büyüklüğünün büyük bir kısmını kapsadığı belirtildi.

10. Öğretmenler İçin Maarif Kongresi

MEB, öğretmenleri eğitim konularını tartışmak üzere bir araya getirecek.

11. Fidan Dikim Seferberliği

Rehabilite edilen maden sahalarına 20,5 milyon fidan dikildi.

12. Kuduz Aşısı Uygulaması Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz kontrolü için yaban hayatı alanlarına aşılı yem bırakma çalışmalarını sürdürüyor.

13. Eymir Gölü İçin Yeni Plan

ODTÜ'den Prof. Dr. Meryem Beklioğlu, Eymir Gölü'nde sazan balıklarının azaltılması için yeni bir protokol imzalayacaklarını duyurdu.

14. Engelsiz Yol İçin Ceza Verildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, engelli bireylerin haklarını ihlal eden bir belediyeye ceza verdi.

15. AB'nin Dijital Düzenlemeleri

AB, dijital platformlara yönelik yeni kurallarla kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

16. Avusturya'da Aşırı Sağcı Endişesi

Aşırı sağcı partinin olası galibiyeti, Avusturya'da endişeye yol açıyor.

17. Azerbaycan'da Yerli Lazer Silahı Üretimi

Azerbaycan, yerli üretim lazer silahının tanıtımını yaptı.

18. İhracatta Mikro Girişimcilerin Yükselişi

Türkiye'de ihracat yapan mikro girişimler artış gösterdi.

19. Sabun Cevizi Ekonomiye Kazandırılacak

Türkiye, sabun cevizi ağacını ülke ekonomisine kazandırmayı planlıyor.

20. Rüzgar Ekipmanı İhracatı Hedefleniyor

Nordex Group, Türkiye'den Avrupa'ya büyük bir rüzgar ekipmanı ihracatı yapmayı amaçlıyor.

21. Okul Çocuklarının Sağlığına Dikkat

Uzmanlar, okul çocuklarında enfeksiyon riski konusunda aileleri uyardı.

22. Sıfır Atık ve Atık Ayrıştırma

Atıkları doğru ayrıştırmanın sıfır atık yaşam tarzına geçişi kolaylaştıracağı vurgulandı.

23. Meyve Atıkları Gelire Dönüşecek

Meyve atıklarının değerlendirilmesi için sürdürülecek projeler açıklandı.

24. Kadın Basketbolunda Süper Lig Heyecanı

Bu yıl 45. kez düzenlenecek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde birçok takım mücadele edecek.