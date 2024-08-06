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Türkiye'nin Gündeminden Öne Çıkanlar

6 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Türkiye'deki önemli gelişmeler ve gündemdeki haberler.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:45
Türkiye'nin Gündeminden Öne Çıkanlar

Türkiye'den Önemli Gelişmeler

1. Lahey'e Soykırım Davası Başvurusu: TBMM'nin hukuk heyeti, UAD'deki 'soykırım' davası için Lahey'e gidecek. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Bu başvuru tarihi bir adımdır' dedi.

2. Türkiye-Ukrayna Ticaret Anlaşması: Yeni serbest ticaret anlaşması, Türk ihracatçıların gümrük vergilerinin kalkmasını sağlayarak ikili ticarette hedeflenen 10 milyar dolarlık hacme ulaşmayı kolaylaştıracak.

3. İsrail'in Yasa Dışı İşgali: Eski BM Filistin Özel Raportörü, İsrail’in işgalinin tamamen yasa dışı olduğunu belirtti ve hızlı bir çekilme çağrısında bulundu.

4. ABD Ekonomisindeki Durgunluk Endişeleri: Ekonomistlerden gelen açıklamalarda, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme olasılığının düşük olduğu vurgulandı.

5. Temmuz Ayında Elektrik Tüketimi Artışı: Elektrik tüketimi, sıcak havaların etkisiyle %9 artarken, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri de önemli artış gösterdi.

6. Musk ve Maduro Arasındaki Çatışma: Venezüela Devlet Başkanı Maduro, Elon Musk'a düello çağrısında bulundu, sosyal medyada tartışma devam ediyor.

7. Türkiye’de Enflasyon Beklentileri: Varlık yönetim şirketi Amundi, Türkiye’de enflasyonda yıl sonuna kadar ciddi bir düşüş bekliyor.

8. Yapay Zeka ve Algoritma Manipülasyonu: Uzmanlar, kapalı kutu algoritmaların manipülasyona açık olduğunu vurgulayarak, açık kaynak projelerin daha güvenilir olduğunu bildirdi.

9. Necmi Dede'nin Güvercin İle İlişkisi: 81 yaşındaki Necmi Cingirt, köyünden şehre gelerek güvercinleri besliyor ve bunun ona mutluluk verdiğini belirtiyor.

10. Yeni Çiğdem Türü: Prof. Dr. Osman Erol, Muğla'da keşfettiği yeni çiğdem türüne eşinin ismini verdiğini açıkladı.

11. Şişli'deki Büyüleyici Begonvil: 18 yıl önce dikilen begonvil, 5 katlı apartmanın gözdesi oldu ve apartman sakinleri tarafından korunuyor.

12. Babasıyla Hayata Dönen Oktay Çil: 70 yaşındaki babası Yılmaz Çil’e böbrek nakli olan Oktay Çil, babasına olan minnetini dile getirdi.

13. Süper Lig Sezonu Başlıyor: 66 sezon boyunca sadece 6 takım süper ligde şampiyon oldu, futbolseverler yeni sezonu heyecanla bekliyor.

14. Gol Kralları Tarihi: Süper Lig tarihindeki gol kralları, Türk ve yabancı oyunculardan oluşuyor; Metin Oktay ve Tanju Çolak öne çıkıyor.

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