Türkiye'nin Güvenliği ve Yatırım Fırsatları Gündemde

1- Türkiye'nin güvenliği milli füzelere emanet

ROKETSAN, ürettiği sistemlerle hava, kara ve denizde Türkiye'nin güvenliğine önemli katkılar sağlıyor. Geliştirdiği hava savunma sistemleriyle Türkiye'nin caydırıcılığını artırmaya devam ediyor. (Abdulkadir Günyol/İstanbul) (Fotoğraflı-Grafikli)

2- Suçlular jandarmanın kadrajından kaçamıyor

ASELSAN tarafından yerli, milli ve güvenli yazılım altyapısı ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak üretilen yaka kameraları, güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline geldi. Jandarma Başçavuş Kemal Sözeri: "Sorgulama sırasında yaka kamerasının kadrajına giren vatandaşların hızla yüz tanıması yapılarak, kullandığımız tabletlere sorgu sonuçları iletiliyor. Bu şekilde aranan suçlular hemen tespit ediliyor." (Aykut Karadağ/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Güçlü altyapı ve vizyoner yönetim, Türkiye'yi yatırımda öncü destinasyon yapıyor

WAIPA Üst Yöneticisi İsmail Erşahin: "Türkiye'nin bölgesel gücü ve ticari bağlantıları yatırımcılar için büyük avantaj sağlıyor. Yeni açıklanan stratejiler ve yatırımı teşvik eden düzenlemeler, potansiyelin daha da yükselmesi için önemli fırsatlar sunuyor." (Ayşenur Sağlam/Riyad)

4- AB'nin Rusya ile ticareti dibe vurdu

AB-Rusya arasında Şubat 2022'de 29 milyar avro olan aylık toplam ticaret hacmi, Eylül 2024'te 5,9 milyar avroya düşerek, 5'te bir seviyesine geriledi. İkili ticaretteki sert düşüşe rağmen AB tarafı, kendi ekonomisi için zaruri olan başta doğal gaz ve LNG olmak üzere gübre ve nikel gibi çeşitli ürünlerde Rusya ile ticareti sonlandıramadı. (Ata Ufuk Şeker/Brüksel) (Grafikli)

5- Trump, ABD'nin en önemli üç ticaret partnerini "tarife" kozuyla sıkıştırıyor

ABD, Trump'ın yeni gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulunduğu Kanada, Meksika ve Çin ile toplam dış ticaretinin 3'te 1'inden fazlasını gerçekleştiriyor. Özellikle enerji ve otomotiv sektörlerinde ABD'nin Kanada ve Meksika ürünlerinin büyük bir alıcısı olması nedeniyle söz konusu sektörlerde büyük dalgalanmalar olabileceği belirtiliyor. (Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

6- Moldova, binalarda enerji dönüşümü için Türk firmalarını yatırıma davet ediyor

Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov: "Binaların enerji performansının iyileştirilmesi, her türlü yalıtım, binalara yenilenebilir enerjilerin entegre edilmesi, ısı pompaları gibi önemli teknolojilerin iyileştirilmesi alanında inşaat şirketleri için yapacak çok iş var. Türk şirketlerinin özellikle güneş enerjisiyle olduğu kadar rüzgarla da ilgilendiğini biliyoruz. Türk firmalarını rekabetçi ihale süreçlerimize katılmaya davet ediyoruz." (Gülşen Çağatay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Avustralya, 16 yaş altı gençliğe sosyal medya yasağını tartışıyor

Avustralya'da hükümet ve muhalefetin desteklediği sosyal medya yasağı tasarısının bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor. Ülkede sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve öğrenci velileri 16 yaş altı gençliği kapsayan yasağın işlevselliğini tartışıyor. (Ahmet Furkan Mercan/Ankara)

8- BM Raportörüne göre, UCM tüzüğüne taraf ülkeler Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine uymak zorunda

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal: "Bu, tarihi bir karar. Karar oldukça gecikmiş olmasına rağmen bunu görmek çok önemli. (Kararı uygulamayacağını bildiren ülkeler) Eğer bu ülkeler UCM tüzüğüne taraf ise mahkemenin aldığı karara katılmamaları çok kötü. Ancak tüzük uyarınca hala yasal yükümlülükleri var ve mahkemenin kararına uymak zorundalar." (Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

9- UNRWA eski sözcüsü Gunness, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamasının kendi planını bozabileceğini söyledi

Gunness: "Başka bir deyişle, İsrail ne istediğine dikkat etmeli. Çünkü mülteciler UNHCR'ye geçerse hem geri dönüş hakkı öncelikli çözüm olacak hem de kayıtlı mülteci sayısı UNRWA dönemine göre çok daha hızlı artacak. UNRWA olmasa bile bu insanların vazgeçilemez hakları var. UNRWA'yı ortadan kaldırarak bu insanların tarihini, kimliğini ve hak arayışlarını silemezsiniz." (Selman Aksünger/Amsterdam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Rus fizikçi tarafından icat edilen dünyadaki ilk temassız enstrüman: Theremin

Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen müzik aleti dünyadaki "ilk ve tek temassız" müzik enstrümanı olarak tanınıyor. Mucitin torunu Rus müzisyen Peter Theremin: "(Bu icat) Dünya elektronik müziğinin tarihini başlatan enstrümandır." (Gökhan Çeliker/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Sosyal medyaya yerleştirilen sinsi algoritmalar "e-hastalıkları" tetikliyor

Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesinden psikiyatri uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alptekin Çetin: "Kişi, bir süre sosyal medyaya giremezse ya da cep telefondan uzak kalırsa sıkıntı yaşamaya başlıyor. Duygularını kontrol edemez hale geliyor, kaygısı artıyor ve kimi zaman bu öfkeye dönüşüyor." Uzman klinik psikolog Cumali Aydın: "Algoritma bizi besleyerek bir süre sonra o olmadığında yoksunluk yaşamamıza neden olacak durumlar ortaya çıkarıyor. Sosyal medya ya da telefon, teknoloji cihazı olmaktan çıkıp sanki onun (kullanıcının) bir uzvu, bir organı haline gelmeye başlıyor. Bu da e-hastalık dediğimiz, dijital hastalıkların kişilerde daha fazla görülmesine neden olabiliyor." (Ümit Türk/İstanbul)

12- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez boy gösterecek

Türkiye, şampiyonanın açılış maçında yarın ev sahiplerinden Macaristan ile karşı karşıya gelecek. 24 ülkenin 6 grupta mücadele edeceği şampiyonada Türkiye; A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. EHF tarafından 1994 yılından beri iki yılda bir düzenlenen şampiyonada Norveç, 9 birincilikle en başarılı ülke konumunda. A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi: "İlk tur grup maçlarında kendimizi ilk ikiye atıp, 12 takımın yer alacağı ana grup etabına kalma şansını yakalamak istiyoruz." (Fatih Çakmak/Ankara) (Grafikli)

13- Milli kürekçiler, 2024'te 53 madalya kazanarak "başarı çıtası"nı yükseltti

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk: "Kürekte 2024 yılı, hayal edilen ancak hiç gerçekleştirilemeyenleri hayata geçirdiğimiz, hem kürek tarihimize hem de Türk spor tarihine geçen bir yıl oldu. 18'i altın, 16'sı gümüş ve 19'u bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazandığımız 100. yılımızda başardıklarımızı, ilerleyen dönemlerde daha yükseğe taşıyacağımızdan eminiz. İlk hedefimiz Klasik Kürek, Deniz Küreği ve Para Kürek Milli Takımları'nın hepsi ile birlikte en az 7 sporcuyla Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılım sağlamaktır." (Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.