Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız'dan Sudan'a Güven Mektubu

Türkiye'nin Yeni Hartum Büyükelçisi Göreve Başladı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek güven mektubunu takdim etti.

Büyükelçi Yıldız'ın Kabulü

Yıldız, Port Sudan'daki ofisinde Burhan'ı ziyaret ederek güven mektubunu sundu. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının iletildiğini ifade etti.

Türkiye-Sudan İlişkileri Üzerine Vurgu

Büyükelçi, Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin 'özel' olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Sudan halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Güvenlik ve barış ortamının tesis edilmesini temenni eden Yıldız, görev süresi boyunca ülkeler arası işbirliğini geliştirmek için çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.