Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Yıldız: 'Sudan'ın Yanındayız!'

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi, Sudan'daki Türk Varlığını Vurguladı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan'daki Türk kurumlarının varlığının büyük önem taşıdığını belirtti. Yıldız, Elçilik bünyesinde askeri ataşelikten içişleri ve eğitim müşavirliğine kadar geniş bir temsilin bulunduğunu ifade ederek, "Bu zor ve istisna şartlara rağmen, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Sudan'ın yanında olduğu mesajını verme gayreti içerisindeyiz," dedi.

Sudan-Türkiye İlişkileri ve Diplomat Faaliyetleri

Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Sudan halkları arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığına dikkat çekti. Yıldız, "Port Sudan şu an ülkenin fiili olarak idari merkezi. Burada en önemli misyonumuz hem Sudan hükümetinin hem de Sudan halkının yanında olduğumuzu ortaya koymak," dedi.

TİKA ve Ziraat Katılım Bankası Port Sudan'da Faaliyete Geçecek

Türkiye'nin Sudan'daki varlığını artırma çabalarını sürdürdüğünü belirten Yıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ziraat Katılım Bankası'nın Port Sudan'da faaliyete geçmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yıldız, savaş öncesinde yürütülen projelerin takip edilerek, çatışmaların sona ermesinin ardından ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinde olduklarını vurguladı.

Sudan Hükümeti ile İlişkiler

Büyükelçi Yıldız, Sudan hükümetinin kendilerine her zaman teveccüh gösterdiğini ve savaş öncesi yoğun ilişkilerin sürdürülmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Yıldız, Sudan'daki insani trajediye de vurgu yaparak, "Yaklaşık 13 milyon insan yerinden edildi. Yaşamını kaybedenlerin sayısı ise istatistiki bir veri olarak tutulamıyor. Türkiye'nin buradaki varlığının, uluslararası gündemde Sudan konusunun daha fazla yer almasına katkı sağladığını düşünüyoruz," diye konuştu.

İnsani Yardım Faaliyetleri

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla Sudan halkının yanında olduğunu belirtirken, son 6 ayda Sudan'a 6 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdiklerini hatırlattı. Yıldız, insani yardımların devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Büyükelçiliğin bünyesinde, askeri ataşelikten, içişleri ve eğitim müşavirliğine kadar çok kapsamlı bir temsil olduğunu belirterek, "Bu zor ve istisna şartlara rağmen, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Sudan'ın yanında olduğu mesajını verme gayreti içerisindeyiz." dedi. Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine, Sudan-Türkiye ilişkileri ve Sudan'daki Elçilik faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Büyükelçiliğin bünyesinde, askeri ataşelikten, içişleri ve eğitim müşavirliğine kadar çok kapsamlı bir temsil olduğunu belirterek, "Bu zor ve istisna şartlara rağmen, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Sudan'ın yanında olduğu mesajını verme gayreti içerisindeyiz." dedi. Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine, Sudan-Türkiye ilişkileri ve Sudan'daki Elçilik faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulundu.