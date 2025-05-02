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Türkiye'nin Huzuru İçin 30 Bini Aşkın Bekçi Gece Nöbetinde

30,604 çarşı ve mahalle bekçisi, Türkiye'nin huzuru için gece devriye gezerek vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:01
Türkiye'nin Huzuru İçin 30 Bini Aşkın Bekçi Gece Nöbetinde

Türkiye'nin Huzuru İçin Gece Devriyesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çatısı altında "Türkiye'nin Huzuru" sloganıyla görev yapan 30,604 çarşı ve mahalle bekçisi, gece boyunca sokak sokak devriye gezerek vatandaşların güvenliği için nöbet tutuyor.

Güvenliği Sağlamak İçin Görev Başındalar

Gün batımının ardından görevlerine başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, şehrin canlı caddelerinden sessiz sokaklarına kadar uzanan geniş bir alanda huzur ve güven tesis etmek amacıyla çalışıyor. Bekçiler, sokaklarda attıkları her adımla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Türkiye'nin Huzuru" vizyonu doğrultusunda vatandaşların huzur ve güven ortamına katkı sunuyor.

Suçla Mücadelede Caydırıcı Rol Oynuyorlar

Gece boyunca süren devriyeleriyle suça karşı caydırıcı bir rol üstlenen bekçiler, toplumun güvenliğini pekiştirmek için özveriyle çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen bekçilerin devriyeleri, özellikle Tunalı Hilmi Caddesi'nde yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çatısı altında "Türkiye'nin Huzuru" sloganıyla...

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çatısı altında "Türkiye'nin Huzuru" sloganıyla görev yapan 30 bin 604 çarşı ve mahalle bekçisi, gece boyunca sokak sokak devriye gezerek vatandaşların güvenliği için nöbet tutuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çatısı altında "Türkiye'nin Huzuru" sloganıyla...

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çatısı altında "Türkiye'nin Huzuru" sloganıyla görev yapan 30 bin 604 çarşı ve mahalle bekçisi, gece boyunca sokak sokak devriye gezerek vatandaşların güvenliği için nöbet tutuyor.

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