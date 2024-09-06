Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST'te Gençlerle Buluştu

Tuva Cihangir Atasever'in TEKNOFEST'teki Sunumu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Uzay Programının Geleceği

Atasever, etkinlikte yaptığı sunumda, Türk Uzay Bilim Misyonu çerçevesinde geçirdiği "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" deneyimlerini ve eğitim süreçlerini dinleyicilerle paylaştı. "8 Haziran'daki görevimde yedi bilimsel deney gerçekleştirdim. Analiz süreçleri devam ediyor ve bulgularımız önümüzdeki aylarda duyurulacak," dedi.

Milli Uzay Programı ve Hedefler

Milli Uzay Programı'nın önemine değinen Atasever, şu bilgileri aktardı: "Ay Programı dahil birçok hedefimiz var; ilk misyonumuzda sert iniş yapmayı, sonrasında yumuşak iniş gerçekleştirmeyi ve Ay yüzeyini keşfetmeyi planlıyoruz. Ayrıca bir uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz."

Uzay Sektöründeki Büyüme ve Gelecek Vizyonu

Atasever, uzay sektörünün yıllık 650 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını ve bu rakamın on yıl içinde 2 trilyon dolara, 2045 yılı itibarıyla ise 3 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini ifade etti. "Bu büyüme ticarileşme, uydu maliyetlerinin düşmesi gibi etkenlerle sağlanıyor," dedi.

Dinleyici Soruları ve Etkinlikler

Konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Atasever, hatıra fotoğrafları çektirdi. TEKNOFEST Akdeniz’in ikinci gününde İrem Bayraktar'ın moderatörlüğünde yapılan panellerle eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri de devam etti. TEKNOFEST etkinlikleri 8 Eylül’de sona erecek.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finalinde gençlerle bir araya geldi.