Türkiye’nin İklim Değişikliği Mücadelesi ve COP31 Hazırlıkları

Türkiye ve Avustralya, İklim Değişikliği Konusunda İşbirliğini Artırıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Bu toplantıda, 2026'da planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) için iki ülkenin ev sahipliği adaylıkları ve işbirliği olanakları üzerinde önemli görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Kurum'un Vurguları

Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği konusunu ciddiyetle ele aldığını ve bu konferansın Türkiye’nin iklim değişikliği mücadeleindeki başarılarını destekleyeceğine inandığını ifade etti. "İklim değişikliği artık bir milli güvenlik meselesidir." diyen Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin yeşil kalkınma hamlesi olduğu anlayışına vurgu yaptı.

Kritik Bir Köprü Rolü

Kurum, Türkiye’nin coğrafi konumu ve ekonomik yapısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında kritik bir köprü işlevi gördüğünü belirtti. Ülkenin iklim çeşitliliği sayesinde iklim krizine karşı daha etkili çözümler geliştirdiğini kaydetti.

Sıfır Atık Odaklı COP31 Planları

Kurum, Türkiye'nin fosil yakıt ihraç etmeyen bir ülke olarak yeşil kalkınma hedeflerini gösterebileceğine dikkat çekti. "Sıfır Atık odaklı bir COP planlıyoruz." diyerek, ulaşım ve tedarik zincirinde düşük emisyonlu çözümler üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Bu kapsamda COP31 alanını belirlediklerini ve altyapısını büyük ölçüde düzenlediklerini açıkladı.

Avustralya'nın Destek Mesajı

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, "COP31’e ev sahipliği yapmaya çok hevesliyiz, destek istiyoruz." dedi, ayrıca Türkiye’nin deprem bölgesindeki çalışmaları için teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans yoluyla görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans yoluyla görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans yoluyla görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans yoluyla görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans yoluyla görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile video konferans yoluyla görüştü.