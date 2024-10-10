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Türkiye'nin İklim Politikaları ve Filistin Mesajı: Bakan Kurum Bakü'de Konuştu

Bakan Kurum, Bakü'deki Pre-COP 29 etkinliğinde iklim değişikliği ve Filistin'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:10
Türkiye'nin İklim Politikaları ve Filistin Mesajı: Bakan Kurum Bakü'de Konuştu

Bakan Kurum'un Bakü'deki Açıklamaları

Türkiye'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de düzenlenen Pre-COP 29 etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Filistin'in özgürlüğü için seslerini yükseltmeye devam ettiklerini belirtti.

Filistin ve Lübnan İçin Birlik Mesajı

Kurum, "Tüm dünya halklarını Filistin ve Lübnan için bir ve beraber olmaya davet ediyoruz." diyerek sosyal dayanışma çağrısında bulundu.

İklim Değişikliği ile Mücadele

Bakü'de yapılan etkinlik, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı öncesinde iklim değişikliği ile ilgili eylemlerin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliği ile ilgili hedeflerini kararlılıkla ortaya koyduğunu vurgulayarak, bunun artık bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini ifade etti.

Yenilenebilir Enerji ve Yeşil Alanlar

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırdığını belirten Kurum, "Yerli elektrikli otomobilimizi ürettik ve yeşil alanlarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Bugün, korunan alan büyüklüğümüzü iki kat artırmış durumdayız." dedi.

Sıfır Atık Hareketi ve İklim Kanunu

"Sıfır Atık Hareketi" ile daha temiz bir dünya için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Bakan Kurum, ulusal geri kazanım oranını yükseltmek ve Kahramanmaraş depremlerinin ardından iklim dostu konutlar inşa etmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, İklim Kanunu'nu bu yıl içerisinde meclisten geçireceklerini duyurdu.

Uluslararası İşbirliği ve Finansman

İklim konusunda gelişmekte olan ülkelerin hedeflerine ulaşmasında finansal yapıların önemine dikkat çeken Kurum, uluslararası işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. Çeşitli kalkınma bankalarının ve özel sektör yatırımlarının bu süreçte etkin rol oynaması gerektiğini belirtti.

Çocuklara ve İnsanlığa Yönelik Mesajlar

Bakan Kurum, konuşmasında Bosna-Hersek ve Brezilya'daki sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, bu çalışmaların çocuklar için yapıldığını vurguladı. "Filistin, bir sınav kağıdı olarak tüm insanlığın önünde durmaya devam ediyor. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin'in özgürlüğü için vicdanın gür sesi olmaya devam ediyoruz." dedi.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinliğe, Bakan Kurum'un yanı sıra COP 29 Başkanı Muhtar Babayev, COP 28 Başkanı Sultan Ahmed al-Jaber, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed ve UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell de katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

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