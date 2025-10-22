Türkiye'nin İlk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Ankara'da Açıldı

Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği hizmete girdi; tütünle mücadele hedefleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 16:37
Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde yeni hizmet

Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği, Ankara Sincan'daki Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde resmen hizmete başladı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünyaya örnek bir sağlık altyapısına sahip olduğunu vurguladı. Demirkol, aile hekimlikleri ve aile sağlığı merkezlerini "sağlığın tam merkezi" hâline getirmeye çalıştıklarını belirtti ve sağlıklı hayat merkezi sayısının 400'e yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Demirkol, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde hekim, psikolog ve diyetisyen gibi birçok sağlık profesyonelinin görev yaptığını anlatarak, Ankara'da bu hizmetlerin farklı noktalarda sağlıklı hayat merkezleri aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi. "Sağlığın üç sac ayağının ikisini aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleri olarak belirlemeye çalışıyoruz," dedi.

Türkiye'de sigara kullanım oranlarının arttığına dikkat çeken Demirkol, elektronik sigara kullanımının da giderek yaygınlaştığını belirtti. Demirkol, "Her üç vatandaşımızdan birinin sigara içtiğini ve sigara içme yaşının da aşağılara gelmeye başladığını göz önüne alırsak burada çok önemli bir mücadeleyi başlatmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Tütünle mücadelede atılan yeni adımlara da değinen Demirkol, şu bilgileri paylaştı: "Sigara bırakma poliklinik sayımızı şu an itibarıyla 850'ye çıkardık. Bu yıl sonuna kadar da Türkiye'nin her noktasında sigara bırakma polikliniği sayımızı 1000'e çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de 1300'e yakın gezici tim ve 4 bine yakın personel ile tüm kafelere, vatandaşlarımızın bir araya geldiği alanlara giderek tütünle mücadele konusunda profesyonellerimiz tarafından bilgi veriliyor. Sadece ceza kesmeye gitmiyoruz. Aynı zamanda bu işle mücadeledeki sağlık okuryazarlığını artırmaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde yer alan Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk Aile Sağlığı Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği, Sincan Abdurrahim Karakoç Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde açıldı. Açılışa Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol (sağ4), Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan (sağ2), Sincan Kaymakamı Levent Kılıç (sağ3) katıldı.

