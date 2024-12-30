Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Çanakkale'de düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı, burada yaptığı konuşmada, 2026-2028 yılları arasında Türkiye'nin kendi üretmiş olduğu roketle, yine kendi tasarımı olan bir bilimsel modülü aya göndermeyi planladıklarını duyurdu. "Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Uzay Programı ve İlk Misyon

Gezeravcı, etkinlikte Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonuna dair bilgiler verdi. "Bu görev, bir Türk'ün gidip orada 22 gün macera yaşaması için değil; yüzyıllardır zorlu koşullarda varlığını sürdüren bir ülkenin evlatlarının öz güvenlerini yeniden kazanmaları için gerçekleştirildi," dedi.

Uzayda Türkiye'nin Yeri

Türkiye'nin uzay alanında daha önce kazanmış olduğu tecrübeleri paylaşan Gezeravcı, 1984’ten bu yana geliştirilen İMECE, BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uyduları ile birlikte Türkiye'nin uzay alanındaki dikkat çekici ilerlemesini vurguladı. "2018'de Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte, tüm uzay faaliyetleri tek çatı altında toplanmıştır." şeklinde konuştu.

Somut Başarılar ve Motivasyon

Gezeravcı, öğrencilere hitaben, "İçi boş motivasyonlar değil, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği somut başarıları göstermek üzere buradayız," diyerek gençlere cesaret vermek istediğini belirtti.

Uzay Görevleri ve Gelecek Hedefleri

Gezeravcı, 2026-2028 arasında hedeflenen ay görevlerinin detaylarını da paylaştı: "Kendi ürettiğimiz roketle, bilimin ışığında iki kademeli bir görev gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İlk aşamada bilimsel modül taşımadan başarılı bir fırlatma gerçekleştireceğiz. İkinci aşamada ise bu modülü aya indirerek bilimsel çalışmalar yapmayı hedefliyoruz."

Tarihe Geçen Başarılar

Gezeravcı, bu süreçlerinde Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 193 ülke içinde kendi insanını uzaya gönderebilen ve orada bilimsel çalışmalar yapabilen 22. ülke olacağını belirtti. "Özgün deneyler gerçekleştireceğiz ve tarihte bir ilke imza atacağız," ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Ismail Kaşdemir, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferhat Güvel, öğretmenler ve birçok öğrenci katıldı. Kaşdemir, Gezeravcı'ya, günün anısına Çanakkale Şehitler Abidesi tablosu hediye etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.