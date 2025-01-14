Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Düzce'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce'de öğrencilerle buluşarak uzay yolculuğunu anlattı ve Türkiye'nin uzay programına dair bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:11
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Düzce'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Düzce'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce'de lise öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğuna dair deneyimlerini ve süreçlerini paylaştı. Düzenlenen etkinlik, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Uzay Programı ve Deneyimler

Gezeravcı, etkinlikte Türkiye Milli Uzay Programı ve ülkenin insanlı ilk uzay misyonu hakkında ayrıntılı bilgiler sunarak, Türkiye'nin uzay serüveninin detaylarını katılımcılarla paylaştı. Ülkemizin yetiştirdiği bilim insanlarının, alanında özgün 13 deneyi başarıyla tamamladığını ifade etti.

Gezeravcı, bu deneylerin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu ülkenin bilim insanlarının emeğiyle ortaya koyduğu deneyleri gerçekleştirerek, yıllardır yüksek kapasiteli bilim insanlarımızın emsalleriyle rekabet edebilmesi adına uzayda gerçekleştirdik."

Özgüven ve Potansiyel

Gezeravcı, Türkiye'nin gençlerinin başka ülkelerdeki çocuklardan hiçbir eksiği olmadığını belirterek, tarih boyunca büyük başarılara imza atmış bir milletin evlatları olduklarını dile getirdi. Gezeravcı, "Damarlarınızdaki asil kanın potansiyelini kimsenin küçümsemesine izin vermeyin. Bugün, Türk evladının uzayda attığı ilk adım hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (solda), Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (solda), Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (solda), Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (solda), Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

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