Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Erzurum'da 208. Programını Gerçekleştirdi

Alper Gezeravcı, 208. Programını Erzurum'da Düzenledi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, görev dönüşünden sonra 208'inci programını Erzurum'da gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle buluşarak Türkiye'nin milli uzay programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

Geleceğin Teminatı Gençler

Programda yaptığı konuşmada Gezeravcı, "Geleceğimizin teminatı kardeşlerimizin ayaklarına kadar gelip tüm bu hikayenin gelişimini anlatmamız, sizlere sunulmuş bir lütuf değil, bizim boynumuzun borcudur" diyerek gençlere olan sorumluluğunu vurguladı. Ayrıca, bu görevin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şahsi heyecanı için değil, geçmişten gelen öz güvenin yeniden kazandırılması amacıyla yapıldığını belirtti.

Teknik ve Manevi Boyutlar

Gezeravcı, uzaya yolculuk sürecini anlatırken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, görevden döndüğünden bu yana 106 şehir değişikliği ile 208 program gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Bu programlarda sadece sürecin teknik taraflarını değil, manevi boyutlarını da aktarıyoruz" diyen Gezeravcı, gençlere öz güven kazandırma misyonunu sürdürdüğünü söyledi.

Gençlere Umut ve Potansiyel

Gençlerin uzay meraklarının devletin güçlü iradesiyle desteklendiğini vurgulayan Gezeravcı, "Türkiye'nin uzay yolculuğu hikayesinin devamını gençler yazacak" dedi. Gençlerin potansiyeline olan inancını dile getirerek, "Yeter ki kimse gölge etmesin, potansiyellerini ayaklar altına almaya çalışmasın" şeklinde konuştu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (ortada), görev dönüşünden bu yana 208'inci programını Erzurum'da öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirdi. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız (sağda) da yer aldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı (ortada), görev dönüşünden bu yana 208'inci programını Erzurum'da öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirdi. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız (sağda) da yer aldı.