Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu sürecini anlattı. Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Gezeravcı, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında detaylı bilgiler sundu.

İlk Uzay Misyonunun Anlamı

Gezeravcı, insanlı ilk uzay misyonunun sadece bir macera olmadığını belirterek, bu misyonun Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Türk milletinin gücünü ve potansiyelini en üst seviyede yaşatmak için bu tür projelerin önemli olduğunu vurguladı.

Uzayda Güçlü Bir Türkiye