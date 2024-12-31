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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle uzay yolculuğuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:33
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu sürecini anlattı. Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Gezeravcı, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında detaylı bilgiler sundu.

İlk Uzay Misyonunun Anlamı

Gezeravcı, insanlı ilk uzay misyonunun sadece bir macera olmadığını belirterek, bu misyonun Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Türk milletinin gücünü ve potansiyelini en üst seviyede yaşatmak için bu tür projelerin önemli olduğunu vurguladı.

Uzayda Güçlü Bir Türkiye

Türkiye'nin uzay alanındaki ilerlemelerinin önemine değinen Gezeravcı, özellikle savunma sanayisinde yapılan yatırımların bu konuda çığır açtığını aktardı. "Bizim hali hazırda uzayın resmi limiti olan 100 kilometreyi geçen roketlerimizde var"

Vali Uğur Turan'dan Jest

Programın sonunda Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılmış bir portre hediye etti. Programa ayrıca Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ve birçok öğrenci katılım gösterdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılan portresi hediye edildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılan portresi hediye edildi.

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