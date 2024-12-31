Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Anlattı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu sürecini anlattı. Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Gezeravcı, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında detaylı bilgiler sundu.
İlk Uzay Misyonunun Anlamı
Gezeravcı, insanlı ilk uzay misyonunun sadece bir macera olmadığını belirterek, bu misyonun Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Türk milletinin gücünü ve potansiyelini en üst seviyede yaşatmak için bu tür projelerin önemli olduğunu vurguladı.
Uzayda Güçlü Bir Türkiye
Türkiye'nin uzay alanındaki ilerlemelerinin önemine değinen Gezeravcı, özellikle savunma sanayisinde yapılan yatırımların bu konuda çığır açtığını aktardı. "Bizim hali hazırda uzayın resmi limiti olan 100 kilometreyi geçen roketlerimizde var" Programın sonunda Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılmış bir portre hediye etti. Programa ayrıca Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ve birçok öğrenci katılım gösterdi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılan portresi hediye edildi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılan portresi hediye edildi.
Vali Uğur Turan'dan Jest
Programın sonunda Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılmış bir portre hediye etti. Programa ayrıca Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ve birçok öğrenci katılım gösterdi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılan portresi hediye edildi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılan portresi hediye edildi.