Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli'de Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Kocaeli'de öğrencilere uzay yolculuğunu ve Türkiye'nin uzay programını anlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:06
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli'de Öğrencilerle Buluştu

Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Öğrencilere Anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli Üniversitesi'nde öğrencilere uzay yolculuğu sürecini ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı’nı anlattı. Gezeravcı, insanlı ilk uzay misyonu hakkında önemli bilgiler paylaşarak, uzay serüveninin detaylarını açıkladı.

Uzay Serüveninin Detayları

Uzaydan döndükten sonra 268 program gerçekleştiren Gezeravcı, gençlerin bu uğraşın merkezinde olduğunu vurguladı. Programda, Türkiye Cumhuriyeti’nin uzay görevinin, gençlerin meslek hayatlarında ilham ve özgüven kaynağı olma amacını taşıdığını belirtti.

Gençlere Motivasyon Mesajı

Gezeravcı, öğrencilerin sınav ve mülakat süreçlerinde dikkat etmesi gerekenleri anlatarak, başarısızlık hikâyelerine odaklanmamaları gerektiğini vurguladı. “Sınavdan kaç kişinin kaldığı değil, kaç kişinin geçtiği önemli” dedi.

Tertip Edilen Programın Sonuçları

Programın sonunda Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gezeravcı'ya çiçek takdim ederek etkinliği sonlandırdı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile noktalandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) gerçekleştirilen...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) gerçekleştirilen...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya geldi.

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