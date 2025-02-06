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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'de Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Mersin'in Mut ilçesindeki öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:26
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'de Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Hayallerini Paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin’in Mut ilçesinde düzenlenen programda öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programını tanıttı. Gezeravcı, Mut Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği sunumda, uzay yolculuğu süreci hakkında bilgiler sundu.

Uzay Misyonunun Geleceği Gençlerde

Gezeravcı, programında Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu konularına değinerek, bu önemli misyonun geleceğini gençlerin şekillendireceğini vurguladı. Öğrencilerle etkileşimde bulunan astronot, gençlerin uzaya olan ilgisini artırmayı hedefledi.

Programda Önemli İsimler Bulundu

Etkinliğe katılım gösterenler arasında İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

Gezeravcı'dan Barabanlı İlkokulu Ziyareti

Alper Gezeravcı, etkinlik sonrasında Barabanlı İlkokulunu ziyarette bulunarak, öğrencilere ilham vermek amacıyla onlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin’in Mut ilçesinde öğrencilere Türkiye Milli Uzay...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin’in Mut ilçesinde öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin’in Mut ilçesinde öğrencilere Türkiye Milli Uzay...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin’in Mut ilçesinde öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı'nı anlattı.

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