Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Muş'ta Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı'nın Muş Ziyareti

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş'ta düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Uzay yolculuğu deneyimlerini paylaşan Gezeravcı, gençlere ilham verici bilgiler aktardı.

Vali Vekili’nin Açıklamaları

Etkinlik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Vali Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, Gezeravcı'nın tecrübelerinin öğrencilerle paylaşıldığını belirterek, “Muş’un gönlünde ayrı bir yer edindiğini söylemesi bizim için önemli” dedi.

Öğrencilerin Projesi Gurur Kaynağı

Alpboğa, Muş’tan öğrencilerin hazırladığı projelerin uzaydaki 13 farklı deneyden biri olduğunu vurguladı: “Bu, Muş için gurur verici bir durum. Öğrencilerimizin böyle bir başarı göstermesi, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının kanıtıdır.”

Gezeravcı’nın Mesajı

Gezeravcı ise, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun ardından Muş’ta 104. şehir programını gerçekleştirdiğini ifade etti. Öğrencilere hitaben; “Bu hikayenin devamını yazacak olan sizlersiniz” dedi. Ayrıca, Muş’tan çıkan projenin önemine dikkat çekerek, “Bu şehirden çıkan hikaye, insanları ilham kaynağı olmuştur” şeklinde konuştu.

Proje ve Etkinlikler

Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezinden 3 öğrenci ve 2 öğretmenin hazırladığı 'Propolisin Antibakteriyel Etkisi (PRANET)' projesinin uzaydaki deneyler arasında yer aldığını belirtti. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş'ta öğrencilerle bir araya geldi, uzay yolculuğu süreci hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Muş'ta öğrencilerle bir araya geldi, uzay yolculuğu süreci hakkında bilgiler verdi.