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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı OSTİM Teknik Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Alper Gezeravcı, OSTİM Teknik Üniversitesi'nde Milli Uzay Programı ve insanlı uzay misyonunu anlattı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:30
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı OSTİM Teknik Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, OSTİM Teknik Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, OSTİM Teknik Üniversitesi(OSTİMTECH) bünyesinde önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Üniversiteden yapılan açıklamalara göre, Gezeravcı, Milli Uzay Programı ve İnsanlı İlk Uzay Misyonu hakkında bilgilendirici bir seminer düzenledi.

Uzay Çalışmaları Üzerine Bilgi Paylaşımı

Seminari esnasında Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki gelişmeleri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında detaylı bilgiler sunan Gezeravcı, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü öğrencileri, ilk astronotlarıyla tanışmanın heyecanını yaşadı.

Uzaya Çıkma Süreci ve Zorluklar

Gezeravcı, uzaya çıkma sürecinin fiziksel ve zihinsel hazırlık gerektiren aşamalarını, uzayda insan sağlığını korumanın zorluklarını ve uzay araştırmalarının Türkiye için önemini aktardı. Öğrencilerin aktif katılımıyla sorulara yanıt veren Gezeravcı, uzay programına katılım sürecindeki deneyimlerini ve Türkiye'nin bu alandaki hedeflerini de paylaştı.

İlham Veren Bir Bulgushma

Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, Alper Gezeravcı'nın ziyaretiyle ilgili olarak, "Öğrencilerimiz, gelecekte uzay bilimleri ve mühendislik alanlarında ülkemizi ileriye taşıyacak önemli projelere imza atma potansiyeline sahipler. Bu buluşma, onlara vizyon kazandıran bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uzay bilimleri alanında yaptığı yatırımların bilim ve teknolojiye katkısının yanı sıra gençlere ilham olma hedefinin altını çizen Yülek, gelecekteki gelişmelerin umut verici olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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