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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Tekirdağ'da Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uzay yolculuğu hakkında öğrencilere bilgi vererek, Türkiye'nin uzay misyonunu anlattı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:11
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Tekirdağ'da Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Tekirdağ'da Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, uzay yolculuğundaki süreci paylaşarak gençlere ilham verdi.

Uzay Misyonu ve Eğitim

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Gezeravcı Türkiye Milli Uzay Programı ve insanların katılacağı ilk uzay misyonu hakkında detaylı bilgiler sundu. Gezeravcı, bu görevin sadece bir Türk'ün uzaya gitmesi için değil, aynı zamanda Türkiye'nin öz güvenini yeniden inşa etmek için yapıldığını vurguladı.

"Bu görev, yüzyıllardır varlığını sürdüren, zorlu jeofizik koşullarda da ayakta kalan bir ülkenin evlatlarının öz güvenlerini hak ettikleri biçimde yeniden kazanmaları için hayata geçirilmiştir" diyen Gezeravcı, ülkemizin uzaya ilk adımını atmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Gençlere İlham Vermek

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin her köşesini ziyaret ederek bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaşma misyonunda olduğunu ifade etti. "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, devletimizin güçlü iradesiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu, asıl hitap kitlesi olan genç kardeşlerimize anlatıyorum. Ülkemizin güçlü iradesinin, geleceğimizin teminatı olan bu genç kardeşlerimize sirayet etmesi, onların haklı öz güvenlerini ayağa kaldırmalarına vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program sonunda Gezeravcı, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak, uzaya dair heyecanlarını artırdı.

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