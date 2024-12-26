Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı THK Üniversitesinde Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğuna dair değerli bilgiler aktardı. Etkinlik, üniversitenin Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilirken, Gezeravcı, öğrencilerin uzayla ilgili sorularını yanıtlayarak onları bilgilendirdi.

Gezeravcı, bu buluşmayı önemsediğini belirterek, "Yapılan görev sadece bir Türk'ün şahsi macerası değil; Türkiye'nin gelecekteki projelerine imza atacak genç nesillerimizin, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki bireyler kadar yetenekli olduğunu kanıtlayacak bir görevdir," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gezeravcı, "Dünyada milyarlarca insan her gün adım atıyor. Anne ve babalar için evladının hayata ilk adımı çok değerlidir. Bu da Türk evladının uzaya attığı ilk adımdır. Hepimize hayırlı olsun," diyerek duygularını dile getirdi.

Etkinlikte, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Gezeravcı'ya öğrencilerle tecrübelerini paylaştığı için teşekkür etti. THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er ve akademisyenler de etkinlikte yer aldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Gezeravcı, etkinlikte uzay yolculuğu sürecine ilişkin sunum yaptı, öğrencilerin uzayla ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Gezeravcı, etkinlikte uzay yolculuğu sürecine ilişkin sunum yaptı, öğrencilerin uzayla ilgili sorularını yanıtladı.