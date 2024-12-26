DOLAR
35,15 0,23%
EURO
36,65 0,04%
ALTIN
2.980,19 -0,58%
BITCOIN
3.374.111,37 3,11%

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı THK Üniversitesinde Öğrencilerle Buluştu

Alper Gezeravcı, THK Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşarak uzay yolculuğu tecrübelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:08
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı THK Üniversitesinde Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğuna dair değerli bilgiler aktardı. Etkinlik, üniversitenin Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilirken, Gezeravcı, öğrencilerin uzayla ilgili sorularını yanıtlayarak onları bilgilendirdi.

Gezeravcı, bu buluşmayı önemsediğini belirterek, "Yapılan görev sadece bir Türk'ün şahsi macerası değil; Türkiye'nin gelecekteki projelerine imza atacak genç nesillerimizin, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki bireyler kadar yetenekli olduğunu kanıtlayacak bir görevdir," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gezeravcı, "Dünyada milyarlarca insan her gün adım atıyor. Anne ve babalar için evladının hayata ilk adımı çok değerlidir. Bu da Türk evladının uzaya attığı ilk adımdır. Hepimize hayırlı olsun," diyerek duygularını dile getirdi.

Etkinlikte, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, Gezeravcı'ya öğrencilerle tecrübelerini paylaştığı için teşekkür etti. THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er ve akademisyenler de etkinlikte yer aldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Merkez Kampüs...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Gezeravcı, etkinlikte uzay yolculuğu sürecine ilişkin sunum yaptı, öğrencilerin uzayla ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Merkez Kampüs...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı. Gezeravcı, etkinlikte uzay yolculuğu sürecine ilişkin sunum yaptı, öğrencilerin uzayla ilgili sorularını yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNAMA: Pakistan'ın Hava Saldırıları Afganistan'da Sivillerin Ölümüne Sebep Oldu
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nden Bilecik'te Stratejik İletişim Konferansı
3
Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
4
Mısır’ın Süveyş Kanalı Gelirleri Kızıldeniz Gerilimi Nedeniyle 7 Milyar Dolar Düştü
5
Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Düşmesi: Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları Doğrulandı
6
Hakkari'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı
7
Sakarya'da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Yapıldı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!