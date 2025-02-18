Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı, Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Çanakkale'de Trakya Kariyer Fuarı'nda gençlerle uzay heyecanını paylaştı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:25
Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı, Çanakkale'de Öğrencilerle Buluştu

Gezeravcı, Çanakkale'deki Kariyer Fuarı'nda Uzayla İlgili Bilgiler Verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Çanakkale'de düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen fuarın mottosu 'Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet' oldu.

Uzay Misyonları Hakkında Bilgilendirme

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylüll Üniversitesi gibi kurumlarla işbirliği içinde düzenlenen etkinlik, Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'nde yapıldı. Gezeravcı, 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu' başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

Gezeravcı, Yerli Uydu Geliştirme Programı, Türk Uzay Ajansı, Ay Araştırma Programı, Uzaya Erişim ve Uzay Limanı Projesi hakkında bilgiler paylaşarak, Türk astronot seçim sürecini de detaylandırdı.

Türk Uzay Programı ve Gelecek Hedefler

Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok zorlu şartlara rağmen, uzaya gitme hedefinin yalnızca bir bireyin 22 gün süren macerası değil, ülkenin evlatlarının ilham alma süreci olduğunu vurguladı. 2024 yılına kadar uzay alanında devam eden faaliyetlerin önemine değinen Gezeravcı, Milli Uzay Programı çerçevesinde belirlenen 10 hedefin, 2021 yılı itibarıyla kamuoyuna duyurulduğunu açıkladı.

Ay Araştırma Programı ile ilgili bilgiler de paylaşan Gezeravcı, 2026-2028 yılları arasında gerçekleştirilecek bilimsel görevlerin detaylarını aktardı. İlk görevde ay yüzeyine sert iniş ve sonrasında yumuşak inişle bilimsel çalışmalara başlanacağı bilgisini verdi.

Oturumun sonunda, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gezeravcı'ya teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Vahid Novruzov tarafından hazırlanan yağlıboya tablo Gezeravcı’ya sunuldu.

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