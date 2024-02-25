Türkiye'nin ilk astronotu İTÜ'de eğitim verecek

Türkiye’nin uzaya gönderdiği ilk astronot Alper Gezeravcı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) öğrencilere uzay bilimleri hakkında online ders verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Gezeravcı’nın üniversitede online ders vereceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Gezeravcı'nın Sektör Kampüste programı dahilinde İTÜ'de öğrenciler ile bir araya geleceğini belirtti. Kacır, Gezeravcı'nın online olarak öğrencilerle Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering dersinde eğitici olarak bir araya geleceğini söyledi.