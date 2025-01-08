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Türkiye'nin İlk Cam Seyir Terası 210 Bin Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Safranbolu'daki cam seyir terası, 2024 yılında 210 bin kişiyi ağırlayarak önemli bir turizm merkezi haline geldi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:07
Türkiye'nin İlk Cam Seyir Terası 210 Bin Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı

Cam Seyir Terası Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Safranbolu ilçesinde bulunan cam seyir terası, 2024 yılında 210 bin 562 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen bu etkileyici yapı, Türkiye'nin ilk cam seyir terası unvanına sahiptir ve turistlerin yoğun ilgisi ile dikkat çekmektedir.

Tarihi ve Mimari Özellikleri

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından üç asır önce yaptırılan tarihi su kemeri de bu alanda yer alıyor. 116 metre uzunluğu, 110 ila 220 santimetre genişliği ile dikkat çeken bu yapının üzerinde kurulu olan teras, 80 metre derinliğindeki kanyonda yer alıyor.

Ekonomiye Katkısı Oluyor

Teranın 2024 yılında sağladığı ziyaretçi sayısı, Karabük'ün turizm potansiyelini gözler önüne seriyor. İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, cam seyir terasının geçen yıl 8 milyon 281 bin 585 lira gelir getirdiğini duyurdu. Ayrıca, ilçedeki Bulak Mencilis Mağarası da 44 bin 826 kişi tarafından ziyaret edilerek 2 milyon 509 bin 455 lira gelir sağladı.

Sözen, toplamda cam seyir terası ve Bulak Mağarası'nın 255 bin 388 ziyaretçiye ulaştığını ve toplam gelirlerinin 10 milyon 791 bin 040 lira olduğunu belirtti. Bu veriler, Karabük'ün turizmdeki önemini arttıran unsurlar arasında yer alıyor.

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