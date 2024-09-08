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Türkiye'nin İlk Görme Engelli Hakimi Görevine Başladı

Sabit Kılıç, Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi olarak atanarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:51
Türkiye'nin İlk Görme Engelli Hakimi Görevine Başladı

Türkiye'nin İlk Görme Engelli Hakimi Atandı

Hakim yardımcısı olarak atanan Sabit Kılıç, Türkiye'nin tarihindeki ilk görme engelli hakim unvanına sahip oldu. Bu önemli gelişme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Görme Yetisini Kaybetti Ama Eğitimine Devam Etti

Göz hastalığı olan glokom nedeniyle 10 yaşında görme yetisini kaybeden Kılıç, eğitimi boyunca göstermiş olduğu azimle dikkat çekti. İlk ve orta öğrenimini başarıyla tamamlayan Kılıç, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve mezuniyetinin ardından 2016 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uzman yardımcısı olarak atandı.

Engellilerin Adalete Erişim Üzerine Çalışmalar

Sabit Kılıç, engelli bireylerin adalete erişimi konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 2020 yılında, "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Bağlamında Türkiye'de Engellilerin Adalete Erişimi" başlıklı uzmanlık tezi ile aile ve sosyal hizmetler uzmanı unvanını almaya hak kazandı.

Açıklamalar ve Ziyaretler

Uzmanlık süresince, çeşitli engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalite denetimi gerçekleştiren Kılıç, 2023 yılında yapılan idari yargı hakim yardımcılığı sınavında 85,21 puanla Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi olma başarısını gösterdi. Kılıç, ataması öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Engellilere Destek Vurgusu

Bakan Göktaş, Kılıç'ın azmi ve başarılarının birçok kişiye örnek olacağını belirtti. Engellilerin toplumsal yaşamda yer almasının önemine dikkat çeken Göktaş, "2002 yılından bu yana kamuda engelli istihdamını 12 kat artırarak 68 bine ulaştık. Erişilebilirlik kültürünü yaymak için çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Mezuniyetinin ardından 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında uzman yardımcılığı görevine...

Mezuniyetinin ardından 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında uzman yardımcılığı görevine getirilen Sabit Kılıç, Türkiye'de KPSS A Grubu kadrosundan hakim yardımcısı olarak atanarak Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi oldu. Ataması yapılan Kılıç, yeni görevi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

Mezuniyetinin ardından 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında uzman yardımcılığı görevine...

Mezuniyetinin ardından 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında uzman yardımcılığı görevine getirilen Sabit Kılıç, Türkiye'de KPSS A Grubu kadrosundan hakim yardımcısı olarak atanarak Türkiye'nin ilk görme engelli hakimi oldu. Ataması yapılan Kılıç, yeni görevi öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

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