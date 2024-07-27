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Türkiye'nin İlk Hike and Fly Yarışı Aksaray'da Başladı

Aksaray'da düzenlenen Hike and Fly Anatolia etkinliği, koşu ve yamaç paraşütü ile spor tutkunlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 17:20
Türkiye'nin İlk Hike and Fly Yarışı Aksaray'da Başladı

Hike and Fly Anatolia Aksaray'da Gerçekleşti

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen koşu ve yamaç paraşütü etkinliği Hike and Fly Anatolia, Aksaray'da katılımcılarıyla buluştu. Yarışmalar, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edildi ve 16 ülkeden 17 sporcu etkinliğe katıldı.

Yarışmanın Detayları

Etkinlik, Helvadere Göleti yakınında verilen startla başladı. Sporcular, belirlenen güzergahta yürüyerek Nora (Mokisos) Antik Kenti ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alanlardan geçtiler. Yamaç paraşütü alanına ulaştıktan sonra, burada paraşütleriyle Selime Katedrali'ne iniş yaptılar.

Ihlara Vadisi'nde Koşu

Kapadokya'nın gözde mekanlarından biri olan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'nde koşarak devam eden yarışmacılar, Ihlara Cam Teras noktasında Aksaray etabını tamamladılar. Bu etabın birincisi, Fransız sporcu Remi Bourdelle oldu.

Bölge İçi Yatırımlar ve Katkılar

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın ekstrem sporlar için mükemmel bir alan sunduğunu belirtti. Ayrıca, sporcuları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aksaray'ın tanıtımında büyük bir fırsat olduğunu" ifade etti. Kumbuzoğlu, tüm sporcuları kutladı ve onların Aksaray'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Gelecek Planları

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol da, Kapadokya'da alternatif turizm çeşitliliğini artırma hedefleri çerçevesinde çeşitli organizasyonlar planladıklarını ifade etti. Aksaray ve Nevşehir etabının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtirken, gelecekte Hasan Dağı'ndan başlayarak Göbeklitepe'ye kadar uzanan daha geniş bir Hike and Fly Anatolia yarışması düzenleme isteklerini de dile getirdi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia"...

Türkiye’de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü disiplinlerini içeren "Hike and Fly Anatolia" müsabakaları Aksaray’da başladı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 16 ülkeden 17 sporcunun katıldığı yarışma, Helvadere Göleti yanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş yapan sporcular Nora (Mokisos) Antik Kenti’nden ve Hasan Dağı eteklerindeki ormanlık alandan geçerek ilerledi.

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