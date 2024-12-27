Türkiye'nin İlk Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Devlet Okulu Açıldı

İstanbul'da Tarihi Açılış

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Okul Projesi', Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda gerçekleştirilen törenle resmen hayata geçti. Bu proje, çocukların erken yaşta müzikle tanışarak estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi hedefliyor.

Açılış programı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından, anaokulu öğrencilerinin oluşturduğu veli-çocuk korosu tarafından bir dinleti sunuldu.

Önemli Açıklamalar

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, 4-6 yaş arası çocukların edindiği kazanımların, onların geleceği için çok önemli olduğunu belirtti. Kaya, "Bu etkinlikle çocuklarımızın geleceklerine müzik altyapısı kazandırmayı amaçlıyoruz," diyerek projenin önemini vurguladı.

Kaya, aynı zamanda 'İstanbul'da Enstrümansız Okul Kalmasın' projesi kapsamında geçen yıl 196 okula müzik enstrümanı temin edildiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'ün Mesajı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul'da 3 milyon öğrenci ve 175 bin öğretmen bulunduğunu belirterek, "Bu sayılarla sadece İstanbul'u değil, Türkiye'yi, hatta dünyayı dönüştürecek bir güce sahibiz." dedi.

28 Kasım itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan müzik eğitimi programının, Türkiye'de bir devlet okulunda uygulanan ilk program olduğunu söyleyen Yentür, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal ve duygusal gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek anaokulunun açılışı yapıldı ve protokol üyeleri okulda incelemelerde bulundu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ''Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Okul Projesi''nin açılış programı Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda gerçekleştirildi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (solda) ve İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya (sol2) katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen ''Okul Öncesi Müzik Eğitimi Uygulayan Okul Projesi''nin açılış programı Beşiktaş Yıldız Erten Anaokulu'nda gerçekleştirildi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (solda) ve İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya (sol2) katıldı.