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Türkiye'nin İlk Özgün İnsansız Helikopteri ALPİN, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Tanıtıldı

ALPİN, Türkiye'nin ilk özgün insansız helikopteri olarak Erciyes-2025 Tatbikatı'nda öne çıktı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 13:34
Türkiye'nin İlk Özgün İnsansız Helikopteri ALPİN, Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Tanıtıldı

ALPİN Helikopteri Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Sergilendi

Türkiye’nin ilk özgün insansız helikopteri olan ALPİN, güvenlik güçlerinin envanterine girmesinin ardından Erciyes-2025 Tatbikatı’nda sergilendi. Tatbikat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları tarafından gerçekleştirildi.

Titra Teknoloji ve ALPİN

Titra Teknoloji, tatbikatta döner kanat platformu ALPİN’i tanıtma fırsatı buldu. Pasifik Teknoloji’nin desteklediği bu etkinlikte, ALPİN’in mockup versiyonu da katılımcılara sunuldu. Titra, döner kanat teknolojisine odaklanarak sektördeki ilk özgün yaklaşımını sergiledi.

ALPİN'in Özellikleri

Milli olarak üretilen insansız helikopter ALPİN, 9 saate kadar havada kalabilme kapasitesine sahip genişletilmiş yakıt tankı ile dikkat çekiyor. 200 kilogramı aşan faydalı yük kapasitesi ile hem askeri hem de sivil operasyonlar için çeşitli ekipman ve malzemelerin güvenli bir şekilde taşınmasına olanak sağlıyor.

ALPİN, tamamen otonom kalkış ve iniş kabiliyeti ile önceden belirlenmiş rotalarda uçabilme özelliğine sahip. Bu sayede, programlanmış görevleri etkin bir biçimde gerçekleştirebiliyor. Türkiye’nin ilk özgün insansız helikopteri olarak ALPİN, Türk savunma sanayisindeki mühendislik gücünü ve özgün teknolojileri sahada göstermeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin ilk özgün insansız helikopteri olarak güvenlik güçlerinin envanterine giren ALPİN...

Türkiye'nin ilk özgün insansız helikopteri olarak güvenlik güçlerinin envanterine giren ALPİN, Kayseri'de düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nda sergilendi.

Türkiye'nin ilk özgün insansız helikopteri olarak güvenlik güçlerinin envanterine giren ALPİN...

Türkiye'nin ilk özgün insansız helikopteri olarak güvenlik güçlerinin envanterine giren ALPİN, Kayseri'de düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nda sergilendi.

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