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Türkiye'nin İlk Sektöre Entegre Meslek Lisesi Otomotiv Alanında Simav'da Açılıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türkiye'nin ilk 'sektöre entegre' meslek lisesi otomotiv alanında açılıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:36
Türkiye'nin İlk Sektöre Entegre Meslek Lisesi Otomotiv Alanında Simav'da Açılıyor

Kütahya'nın Simav İlçesinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sektöre entegre özelliklere sahip olan Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Kütahya'nın Simav ilçesinde açmaya hazırlanıyor. Bu okul, otomotiv alanında Türkiye'nin ilk örneği olacak.

Mesleki Eğitim İçin Yenilikçi Yaklaşım

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen düzenlemeyle öğrencilerin mesleklerinde daha etkin bir şekilde yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda dört yeni okul modeli oluşturulacak: 'bölge', 'ihtisas', 'sektör içi' ve 'sektöre entegre'.

İmzalanan Protokol ile Eğitimin Kalitesi Artacak

Kazcıoğlu Otomotiv ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü için düzenlenen imza töreni, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığı'nın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Protokol çerçevesinde, makine ve tasarım teknolojisi ile metal teknolojisi alanında eğitim alacak öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini gerçek üretim ortamlarında gerçekleştirecekler. Ayrıca, eğitim materyalleri ihtiyaç durumunda güncellenecek.

Öğrencilere Destek ve İş Bulma Fırsatları Sunulacak

Öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir çalışma ortamında bulunmaları sağlanacak. Firma, eğitim süresince gerekli donanım ve ekipmanları karşılayarak, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine hizmet içi eğitim programları düzenleyecek.

Başarılı öğrencilere burs verilecek, ayrıca işletmenin usta ve usta öğreticilerine yönelik farkındalık seminerleri düzenlenecek. Mezun olan öğrencilerden istekli olanların istihdamı için de gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek.

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