Türkiye'nin ilk uzay macerasında tarihi an gerçekleşti: Alper Gezeravcı'nın bulunduğu kapsül uzay istasyonuna kenetlendi

Dragon uzay aracı, Axiom-3 (Ax-3) ekibinin içinde Türkiye'den ilk astronot olan Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştırdı. Yaklaşık 36 saatlik bir uzay seyahatinin sonunda, ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibi UUİ'ye başarıyla kenetlendi.

Astronotlar, kenetlenmenin ardından TSİ 15:30'da bir karşılama törenine katılacaklar. Alper Gezeravcı, Türkiye'den getirdiği hediyeleri ekip arkadaşlarına takdim edecek. Ax-3 ekibi, 27 Eylül 2023'te göreve başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları tarafından UUİ'de ağırlanacak. Axiom 3 misyonu, SpaceX tarafından dün saat 00.49'da fırlatıldı. Gezeravcı, uzayda ilk Türk astronot olarak tarihe geçerken, "İstikbal göklerdedir" sözünü söyledi.

ALPER GEZERAVCI'NIN 14 GÜN SÜRECEK UZAY MACERASI BAŞLADI

UUİ'de 14 gün sürecek olan Ax-3 misyonunda, Alper Gezeravcı 13 farklı bilimsel deney yapacak. Bu deneyler, mikro yer çekimi, uzayda insan sağlığı, Tuz Gölü bitkisinin uzayda incelenmesi, katı-akışkan karışımların yerçekimsiz ortamda araştırılması gibi konuları kapsıyor. Ax-3 ekibinin diğer üyeleri Michael Lopez-Alegria, Marcus Wandt ve Walter Villadei de UUİ'de çok sayıda ve farklı alanlarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek. Ekip, görevlerini bitirdikten sonra, aynı uzay aracıyla dünyaya geri dönecek.