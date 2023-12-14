Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için tarih belli oldu

Türkiye, tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. 2024 yılında, Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonu gerçekleşecek. Bu misyon, Türkiye’nin uzay çalışmalarındaki iddiasını ve vizyonunu gösteren bir adım olacak.





Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için tarih netleşti. Misyon, 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşeceği açıklandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, bu önemli görevde İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte çalışacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan paylaşımda Alper Gezer Avcı'nın misyoner amblemi de tanıtıldı. Tanıtımı gerçekleştirilen armada, Sekiz köşeli Selçuklu yıldızı, 16 Türk devletini simgeleyen yıldızlar, ay-yıldızlı Türk Bayrağı, Cumhuriyetin 100. yılına atıfla yer alan 100 sayısı ve son olarak da dünya üzerinde turkuaz renkte tasarlanmış Türkiye haritası yer aldığı görülüyor.



Alper Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Ocak ayında gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmanın sonrasında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalması hedefleniyor. Gezeravcı bu süreçte 13 farklı bilimsel deneye liderlik edeceği belirtiliyor.



Bakan Kacır açıklamasında, yapılan deneyler arasında biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşeceğini ve bu deneylerden birini Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrencilerinin hazırlayacağını belirtti.