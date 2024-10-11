Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Lokomotifi ESKİŞEHİR-5000 2025'te Raylara İniyor

Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Lokomotifi ESKİŞEHİR-5000

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli ana hat lokomotifi olan ESKİŞEHİR-5000'in Eylül 2025 tarihinde raylara inmesi planlandığını duyurdu. Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen lokomotifin test süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.

Yerli ve Milli Proje

Bakan Uraloğlu, yerli imkanlarla yapılan ESKİŞEHİR-5000 lokomotifinin yol testlerine Ekim 2024'te başlayacaklarını açıkladı. Lokomotif, bu testler sırasında saatte 140 kilometre hıza ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Yerlilik Oranı ve İnovasyon

Uraloğlu, lokomotifin seri üretiminde %80 yerlilik oranına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. 5 megavat güçle hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapacak olan bu lokomotif, Avrupa Birliği Demiryolları Sertifikası’na da sahip olacak.

Üniversite ve Sanayi İşbirliği

ESKİŞEHİR-5000 Projesi, Türkiye'deki üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülmektedir. TÜRASAŞ, TÜBİTAK, ASELSAN ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi önemli paydaşlar bu projede yer almakta.

İhracat Fırsatları

Bakan Uraloğlu, ESKİŞEHİR-5000 lokomotifinin bileşenlerinin ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. TCDD Taşımacılık AŞ’ye teslim edilecek 95 adet lokomotifin üretimi hızla devam etmektedir. Lokomotif, Türkiye'nin demiryolu taşıma kapasitesini artıracak önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.