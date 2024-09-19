Türkiye'nin İlk Yüzer Doğal Gaz Üretim Platformu Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Türkiye'nin Yüzer Doğal Gaz Platformu Çanakkale Boğazı'nda

Türkiye'nin enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayacak olan yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO), Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

2026'da Faaliyete Geçiyor

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, 2026 yılında devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretimi hedefliyor. Bu önemli tesis, Sakarya Gaz Sahası'nda hizmet vermeye başlayacak.

4 Milyon Haneye Gaz Tedariki

Platformun faaliyete geçmesiyle birlikte, tek başına 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayabilmesi bekleniyor. Bu durum, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Güvenli Geçiş İçin Römorkör Desteği

Yüzer platform, saat 08:45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yaparken, geçiş sırasında Kıyı Emniyetine bağlı römorkörler güvenliği sağladı.

Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.