Türkiye'nin İnsani Yardım Uçağı Lübnan'a Ulaştı

Türkiye'nin İnsani Yardımı Lübnan'a Ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na insani yardım taşıyan bir uçak gönderdi. Bu yardım, zorlu koşullar altında yaşayan Lübnan halkına ulaştırıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı'nın Değerlendirmesi

Uçağı karşılama töreninde Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy yer aldı. Bakan Ebyad, yaptığı açıklamada, "Türk yardım uçağı, İsrail'in acımasız saldırısına karşı halkımıza bir dayanışma mesajı gönderiyor." ifadesini kullandı.

Yardım Malzemeleri

Gönderilen yardım uçağında toplam 30 ton insani ve tıbbi yardım malzemesi bulunmaktadır. Bu malzemeler, Lübnan halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlandı.