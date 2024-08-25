Türkiye'nin İstiklal Mücadelesinin 102. Yılı Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Kurtulmuş, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Büyük Zafer’in Önemi

Kurtulmuş, Şuhut’taki Atatürk Evi'nde düzenlenen programda, 25-26 Ağustos tarihlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'na giden yolun başlangıcı olduğunu belirtti.

"Büyük Taarruz, Türk tarihinin yakın dönemindeki en önemli dönüm noktalarından birisidir," diyen Kurtulmuş, o zor zamanlarda aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesini nasıl başlattığını vurguladı. "O yokluk içinde, atacak kurşunu olmayan milletimiz, 'Ya Allah' diyerek bağımsızlık için ayağa kalktı. Bu mücadeleye öncülük eden tüm kahramanları saygı ve hürmetle anıyoruz," dedi.

Hürriyet ve Haysiyet Aşkı

Kurtulmuş, mücadelenin, milli kimliğin ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, "Bu millete asla boyunduruk vurulamaz. Hürriyet, bu millet için varoluşun en temel unsurudur. Atalarımız, yokluk içinde ortaya çıkarak büyük bir mücadele verdiler," ifadelerini kullandı.

Geleceğe Umutla Bakış

Kurtuluş mücadelesinden bugüne Türkiye'nin geldiği noktayı da değerlendiren Kurtulmuş, "Bugün Türkiye, dünyanın savunma sanayisinde önemli ülkelerden biri haline gelmiştir. Birliğimizi, dirliğimizi, milli dayanışmamızı unutmadığımız sürece, bu millete 'dur' diyecek hiçbir güç yoktur," dedi.

Konuşmasının ardından Atatürk Evi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, anı defterini imzalayıp yetkililerden bilgi aldı. Ardından Zafer Haftası kutlamaları kapsamında temsili atlı birliklerle birlikte kortej yürüyüşüne katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Afyonkarahisar'ı ziyaret etti, Şuhut’taki Atatürk Evi’nde düzenlenen programa katıldı.