Türkiye'nin İsveç kararı dış basında geniş yankı uyandırdı: İşte ilk reaksiyonlar

Meclis Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay veren kanun teklifini görüştü. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin taleplerini nasıl karşıladığını anlattı. Milletvekilleri de konuyla ilgili fikirlerini paylaştı. Görüşmeler sonrasında yapılan oylamada, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü çoğunlukla kabul edildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesini sosyal medyadan duyurdu. Billström, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Parlamentonun konuyu oylamasını bekliyoruz. NATO'ya katılmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararını olumlu karşıladığını belirterek, Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini "en kısa zamanda" onaylayacaklarına güvendiğini söyledi.

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesi dünya ve İsveç basınında geniş yer buldu. ABD'li New York Times gazetesi, İsveç'in NATO'ya bir adım daha yakın olduğunu ve karardan memnun olduğunu yazdı. İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini ancak parlamentonun son sözü söyleyeceğini belirtti. Bloomberg, 'Türkiye Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü kabul ederek Stockholm'ün önündeki son engeli kaldırdı' dedi. Al Jazeera, İsveç'in 19 ay sonra NATO'ya daha yakın olduğunu ve bunun ittifakın büyümesi için önemli bir adım olduğunu aktardı.

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesi, İsveç Televizyonu SVT tarafından duyuruldu. Konuyla ilgili görüşüne başvurulan Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü müdürü Paul Levin, bunun İsveç için atılmış kesin bir adım olduğunu ancak son adım olmadığını söyledi.

TV 4, İsveç'in NATO'ya üyeliği için oylamanın 29 Aralık Cuma gününden önce yapılamayacağını ve başvurunun kabul edilmesi halinde sadece Macaristan'ın engel olabileceğini aktardı.

Göteborg Postası, Türkiye'nin İsveç'e evet dediğini ancak kararın zaman alabileceğini yazdı. Aftonbladet gazetesi de haberinde Paul Levin'in şu sözlerine yer verdi: "NATO'ya katılmak için daha yapılması gereken birkaç şey var, bu yüzden henüz kutlama yapmak için çok erken."