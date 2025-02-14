Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Ergin, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu etkinlik, çok sayıda fotoğrafsever ve profesyonel fotoğrafçıyı bir araya getiriyor.

Bu yılki oylama, Anadolu Ajansı'nın zengin haber arşivinden en etkileyici kareleri belirlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Büyükelçi Ergin, oylamanın önemine dikkat çekerek, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin uluslararası camiadaki rolünü pekiştirdiğini vurguladı.

Büyükelçi Ergin, etkinlikte yer alarak, fotoğraf sanatının toplum üzerindeki etkisini ele aldı. Ayrıca, bu tür organizasyonların kültürel etkileşime katkı sağladığını belirtti.

Oylama sonuçları ise, habercilikte en iyi görsellerin seçilmesi açısından büyük merakla bekleniyor.