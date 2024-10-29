Türkiye'nin Kara Yolu Durumu: Onarım ve Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara Yollarında Onarım ve Bakım Süreci

Kara yollarının çeşitli kesimlerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması önem kazanıyor. Türkiye'nin genelinde önemli yollar üzerinde yürütülen düzenleme çalışmaları mevcut.

Anadolu Otoyolu Üstyapı Onarımları

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bilgilerine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları arasında 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu çalışma nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

TEM Otoyolu ve Diğer Yol Çalışmaları

TEM Otoyolu'nda, Edirne Doğu ile Havsa kavşakları arasındaki 39. kilometrede üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılmıştır; böylece iki şerit üzerinden geçişe izin verilmektedir.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında 0-1. kilometrelerinde, Bahçe Kavşağı mevkisinde onarım çalışmaları ile bant aktarımı yapılmakta ve Gaziantep yönünde iki yönlü ulaşım sağlanmaktadır.

Muğla ve Nevşehir'deki Çalışmalar

Muğla-Denizli yolunun 48-53. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması uygulanmakta ve ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

Elazığ-Malatya ve Diğer Yollar

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin verilmektedir. Diğer taraftan, Seydikemer-Söğüt yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini gerektirmektedir.

Kütahya ve Samsun-Çarşamba Yolu

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerindeki Geven Kavşağı'ndaki inşaat çalışmaları nedeniyle Tavşanlı istikametinin trafiğe kapatılmasıyla beraber, ulaşım Kütahya yönünden iki yönlü yapılmaktadır. Samsun-Çarşamba-Terme yolu üzerindeki 22-23. kilometrelerde üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle ise her iki yönde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Ağrı-Kağızman Yolu İle İlgili Çalışmalar

Ağrı-Kağızman yolunun 44-47. kilometrelerinde yapılan yapım ve 42. kilometresindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle sürücüler, servis yoluna yönlendirilmektedir.

Tüm sürücülerin, söz konusu alanlarda dikkatli olmaları ve işaretlere uymaları gerekmektedir.