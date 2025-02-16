Türkiye'nin Katılımıyla Endonezya'da Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Başladı

Endonezya'da 39 ülkenin katılımıyla başlayan deniz tatbikatı, barış ve istikrar temasıyla düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 19:41
Türkiye'nin Katılımıyla Endonezya'da Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Başladı

Çok Uluslu Deniz Tatbikatı Komodo (MNEK) 2025 Başladı

Endonezya'nın Bali Adası'nda, Türkiye ile birlikte toplamda 39 ülkenin katıldığı çok uluslu deniz tatbikatı başladı. Barış ve İstikrar için Deniz Ortaklığı teması altında düzenlenen bu tatbikat, iki yılda bir gerçekleştiriliyor ve bu yıl MNEK 2025 adıyla anılıyor.

Savaş Gemileri ve Deniz Uçakları Gösterisi

Endonezyalı yetkililere göre, tatbikatın ilk aşaması olan filo incelemesi, katılımcı ülkelerin savaş gemileri, helikopterler ve uçaklar gibi deniz yeteneklerinin sergilendiği etkinliklerle başladı. Tatbikata Endonezya'ya ait 18 savaş gemisi ve 34 yabancı savaş gemisi eşlik ediyor.

Afet Yönetimine Odaklanılıyor

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Muhammad Ali, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tatbikatta doğal afetlerin azaltılması ve afet yardımı konularına öncelik verileceğini belirtti. Ayrıca, savaş dışı senaryolarda ortak deniz tehditlerinin ele alınmasını umduğunu ifade etti.

Yoğun Bir Program Bizi Bekliyor

Bu yılki tatbikat kapsamında çeşitli deniz tatbikatlarının yanı sıra subay değişim forumu, deniz kuvvetleri arasında ikili görüşmeler, uluslararası deniz güvenliği sempozyumu, savunma sergisi ve kültürel geçit törenleri de yer alacak.

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