Türkiye’nin Latin Amerika ile Ticaret Hacmi 16 Milyar Doları Aştı

Türkiye’nin Latin Amerika ile Ticaret Hacmi 16 Milyar Dolara Ulaştı

Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Türkiye'nin Latin Amerika'ya yönelik stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 1998 yılından bu yana aktif olan bu strateji çerçevesinde, Türkiye'nin Latin Amerika ile ticaret hacmi 1 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseltildi.

Verimli Ziyaretler ve Artan İlişkiler

Büyükelçi Balkan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) mensubu Türk iş insanlarıyla birlikte El Salvador, Guatemala, Kosta Rika ve Kolombiya'yı kapsayan bir tur gerçekleştirerek ziyaretlerin son derece verimli geçtiğini ifade etti. Balkan, “Ticaret hacmimiz hızla artmaya devam ediyor.” dedi.

Latin Amerika ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluk sayılarındaki artışa dikkat çeken Balkan, Türk Hava Yolları'nın daha önce yalnızca 2-3 ülkeye uçarken, şimdi 8-9 destinasyona sefer düzenlediğini vurguladı.

Diplomatik İlişkiler Güçleniyor

Nikaragua'daki büyükelçiliğin açılması ile birlikte Türkiye'nin Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısının 19'a, Latin Amerika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilik sayısının ise 18'e ulaştığına dikkat çeken Balkan, ilişkileri daha ileriye taşımak için her alanda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Balkan ayrıca, siyasi istişarelerin devam ettiğini aktararak, “Bu görüşmeler, genel müdürler düzeyinde gerçekleşiyor. Ancak bu kez DEİK üyeleri ile kapsamlı ticari ziyaretler yapıyoruz.” dedi.

Ticaretin Artırılması İçin Çalışmalar Sürüyor

Büyükelçi, Türkiye'nin Latin Amerika'daki etkisini artırmak ve iş insanlarının yatırımlarını kolaylaştırmak için çifte vergilendirmenin önlenmesi ve yatırımların teşvikine yönelik anlaşmalar üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Türk Dizi Turizmi ve Kültürel Etki

Balkan, Türk dizilerinin Latin Amerika’daki etkisini de aktararak, bu dizilerin Türkiye’ye olan ilgiyi artırdığını ve insanların Türkiye’yi ziyaret etmek istemesine neden olduğunu söyledi. “Bu durum adeta bir dizi turizmi oluşturuyor ve biz de bu etkiyi daha ileriye taşımaya çalışıyoruz.” dedi.