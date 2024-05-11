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Türkiye'nin lojistik sektörüne yerli ve milli vagonlar dönemi başladı: Ulaştırma Bakanı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli vagon üretimiyle lojistik sektörüne yeni bir soluk getirdiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:39
Türkiye'nin lojistik sektörüne yerli ve milli vagonlar dönemi başladı: Ulaştırma Bakanı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun liderliğinde Türkiye, ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında çevre dostu ve ekonomik vagonlarla yeni bir soluk getiriyor. TÜRASAŞ tarafından üretilen 27 adet konteyner vagonu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bakan Uraloğlu, vagonların teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli ve milli vagon üretiminin lojistik açıdan önemli bir atılım olduğunu vurgulayarak, "Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında vagon üretimi yapan bir ülke olarak çevre dostu ve ekonomik vagonlarımız ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getiriyoruz. Yerli ve milli vagonlarımız Türkiye’nin yükünü taşıyacak." dedi.

Üretilen vagonlar uluslararası kullanıma olanak sağlayan TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnameleri) standartlarına uygun şekilde imal edilerek tescili yapıldı. Bu vagonlardan yıl içerisinde toplam 200 adet üretilmesi planlanırken, 2025 yılında 200, 2026 yılı içerisinde ise 480 adet üretilmesi hedefleniyor.

Tasarımından üretimine tamamen yerli ve milli olarak üretilen vagonlar, kombine yük taşımacılığında yüksek yük taşıma kapasitesi ve aktarma kolaylığı nedeniyle tercih ediliyor. Kısa tasarımı sayesinde bir tren dizisine daha fazla sayıda vagon bağlanabiliyor ve böylelikle daha verimli tren işletmeciliği yapılabiliyor. Yeni nesil konteyner vagonları, ekonomik ve çevre dostu yanıyla öne çıkıyor.

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