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Türkiye'nin Lübnan'a Gönderdiği İnsani Yardım Ulaştı

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım uçağı, Beyrut'a ulaştı. Yardımlar 30 ton tıbbi malzeme ve ilaçtan oluşuyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:30
Türkiye'nin Lübnan'a Gönderdiği İnsani Yardım Ulaştı

Türkiye'nin İnsani Yardımı Lübnan'a İletildi

Türkiye, Lübnan'a gönderdiği insani yardım uçaklarını Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştırdı. İnsani yardımlar, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tarafından karşılandı.

Yardımların İçeriği ve Amaçları

Bakan Ebyad, Türk hükümetinin 30 ton tıbbi malzeme ve ilaç gönderdiğini açıkladı. Türkiye, 23 Eylül'den itibaren Lübnan Dışişleri Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu ve yardımların hızlı bir şekilde ulaştırıldığı bilgisini verdi.

Ebyad, "Türk yardım uçağı, İsrail'in saldırılarına karşı halkımıza bir dayanışma mesajı gönderiyor," diyerek Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Başka Detaylar ve Türkiye'nin Katkısı

Büyükelçi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda insani yardım operasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ulusoy, Lübnan'daki Türk Hastanesi'nin hizmet vermeye devam ettiğini ve Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine hastanenin kapasitesinin artırılacağını belirtti.

Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'daki birçok bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu saldırılar sonucunda 558 kişi hayatını kaybetti, 1,835 kişi ise yaralandı.

Hızla artan sağlık ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye'nin yaptığı bu yardımlar, Lübnan halkıyla dayanışmayı göstermektedir.

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