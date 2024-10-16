Türkiye'nin Lübnan'dan Yabancıların Tahliyesine Yardımı

Türkiye, Lübnan'daki Yabancıların Tahliyesine Destek Verdi

Türkiye, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor durumda kalan Lübnan'dan, hava yoluyla 2120 yabancı vatandaşın tahliyesine yardımcı oldu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye, 16 Ekim 2023 tarihi itibarıyla, Lübnan'daki 21 farklı ülkeden gelen yabancı vatandaşların Türkiye üzerinden varış ülkelerine ulaşmasını sağladı.

İlgili Ülkeler

Güzergahında 2120 yabancı vatandaşın bulunduğu ülkeler arasında:

Kanada

ABD

Danimarka

Avustralya

Yeni Zelanda

Japonya

Arjantin

Lübnan

Filistin

Filipinler

Birleşik Krallık

Güney Kore

Endonezya

İrlanda

İspanya

Sırbistan

Rusya

Fransa

Finlandiya

İsveç

Özbekistan

Tahliye Süreci

Ayrıca, Türkiye, 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşan toplam 966 kişiyi de deniz yoluyla tahliye etmişti.

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Durum

İsrail ordusu, Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar kapsamında, Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim'den bugüne kadar 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 2350 kişi hayatını kaybetti, 10,906 kişi ise yaralandı.