DOLAR
34,21 0,04%
EURO
37,3 0,01%
ALTIN
2.946,95 -0,64%
BITCOIN
2.322.702,01 -1,82%

Türkiye'nin Lübnan'dan Yabancıların Tahliyesine Yardımı

Türkiye, Lübnan'dan 2120 yabancı vatandaşı hava yoluyla tahliye etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 12:57
Türkiye'nin Lübnan'dan Yabancıların Tahliyesine Yardımı

Türkiye, Lübnan'daki Yabancıların Tahliyesine Destek Verdi

Türkiye, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor durumda kalan Lübnan'dan, hava yoluyla 2120 yabancı vatandaşın tahliyesine yardımcı oldu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye, 16 Ekim 2023 tarihi itibarıyla, Lübnan'daki 21 farklı ülkeden gelen yabancı vatandaşların Türkiye üzerinden varış ülkelerine ulaşmasını sağladı.

İlgili Ülkeler

Güzergahında 2120 yabancı vatandaşın bulunduğu ülkeler arasında:

  • Kanada
  • ABD
  • Danimarka
  • Avustralya
  • Yeni Zelanda
  • Japonya
  • Arjantin
  • Lübnan
  • Filistin
  • Filipinler
  • Birleşik Krallık
  • Güney Kore
  • Endonezya
  • İrlanda
  • İspanya
  • Sırbistan
  • Rusya
  • Fransa
  • Finlandiya
  • İsveç
  • Özbekistan

Tahliye Süreci

Ayrıca, Türkiye, 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşan toplam 966 kişiyi de deniz yoluyla tahliye etmişti.

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Durum

İsrail ordusu, Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar kapsamında, Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim'den bugüne kadar 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 2350 kişi hayatını kaybetti, 10,906 kişi ise yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Organ Nakli İçin Havalandı
2
Genç Parlamenterlere Gazze Çağrısı: Barış İçin Ses Verin
3
Batmanlı Misafirler Gelibolu Yarımadası'nda Anma Turu Gerçekleştirdi
4
Fatsa'da Trafik Kazası: Sürücü Teslim Oldu
5
Hindistan'ın Güneyinde Şiddetli Yağışlar Eğitimi ve Kamuyu Olumsuz Etkiledi
6
Nijerya'da Tanker Patlaması: 105 Ölü, 55 Yaralı
7
4. Manas Forumu İbn Haldun Üniversitesi'nde Başladı

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek