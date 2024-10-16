Türkiye'nin Lübnan'dan Yabancıların Tahliyesine Yardımı

Türkiye, Lübnan'daki Yabancıların Tahliyesine Destek Verdi
Türkiye, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor durumda kalan Lübnan'dan, hava yoluyla 2120 yabancı vatandaşın tahliyesine yardımcı oldu.
Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye, 16 Ekim 2023 tarihi itibarıyla, Lübnan'daki 21 farklı ülkeden gelen yabancı vatandaşların Türkiye üzerinden varış ülkelerine ulaşmasını sağladı.
İlgili Ülkeler
Güzergahında 2120 yabancı vatandaşın bulunduğu ülkeler arasında:
- Kanada
- ABD
- Danimarka
- Avustralya
- Yeni Zelanda
- Japonya
- Arjantin
- Lübnan
- Filistin
- Filipinler
- Birleşik Krallık
- Güney Kore
- Endonezya
- İrlanda
- İspanya
- Sırbistan
- Rusya
- Fransa
- Finlandiya
- İsveç
- Özbekistan
Tahliye Süreci
Ayrıca, Türkiye, 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşan toplam 966 kişiyi de deniz yoluyla tahliye etmişti.
İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Durum
İsrail ordusu, Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar kapsamında, Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim'den bugüne kadar 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 2350 kişi hayatını kaybetti, 10,906 kişi ise yaralandı.