Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ezberci, AA Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Yılın Kareleri oylamasında aktif rol üstlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen oylamada, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar, sanatseverler ve basın mensupları tarafından değerlendirildi.

Oylama sürecine katılan Büyükelçi Ezberci, Anadolu Ajansı'nın uluslararası alandaki katkılarına vurgu yaptı. Anadolu Ajansı'nın, fotoğrafçılık ve görsel belgeleme konusunda üstlendiği rolün önemine dikkat çekti.

Yılın Kareleri, sadece fotoğraf sanatçıları için değil, aynı zamanda izleyiciler için de zengin bir içerik sunmayı hedefliyor. Oylamanın sonuçları, Anadolu Ajansı'nın web sitesi üzerinden duyurulacak.

Ezberci, oylamanın fotoğrafların ve anıların değerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği olarak, kültürel faaliyetlere destek verdiklerini söyleyen Ezberci, sanatı teşvik etmenin önemini vurguladı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.