Türkiye'nin Mavi Vatan Projesi, Çin'in Ordu Gazetesinde Gündem Oldu

Mavi Vatan Projesi Çin'de Gündem Oldu

Türk savunma sanayisinin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan, Çin'in ordu gazetesiPLA Daily'de geniş yer buldu. Gazete, Türkiye'nin büyük bir uçak gemisi inşa etmeye başladığını duyurdu.

Çift Uçak Gemisi Grubu Hedefi

Yayımlanan makaleye göre, 60 bin ton ağırlığında olacak yeni gemi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan 28 bin tonluk TCG Anadoludan iki kat daha büyük. Makalede, "Türkiye, çift uçak gemisi grubu oluşturmaya başladı" ifadesine yer verildi.

Yeni Savaş Gemileri İnşa Ediliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni uçak gemisi ile birlikte bir denizaltı ve bir muhribin inşasına start verildiğini açıkladı. Bu girişim, Türkiye'yi çift uçak gemisi grubuna sahip ülkelerden biri haline getirecek.

Geminin Teknik Özellikleri

İstanbul Tersanesi'nde inşa edilecek gemi, 285 metre uzunluğa, 72 metre genişliğe ve 10.1 metre batma derinliğine sahip olacak. 25 knot azami hıza ve 10 bin deniz mili menzile ulaşabilecek. Uçuş güvertesinde 20, hangarında ise 30 olmak üzere toplamda 50 savaş uçağı taşıyabilecek.

Yerli Üretim ve İnovasyon

Yeni geminin yerlilik oranının TCG Anadolu'ya kıyasla %80'in üzerinde olmasının beklendiği aktarılıyor. Ayrıca, gemi 32 hücreli dikey fırlatma sistemi, 4 yakın hava savunma sistemi ve 7 uzaktan kumandalı silah istasyonu ile donatılacak.

Savunma Sanayisinde Bağımsızlık Vurgusu

Makalenin devamında, bu projeye 40'tan fazla Türk savunma şirketinin katkı sağladığına dikkat çekildi. Türkiye'nin, Ege ve Akdeniz'deki deniz kontrollerini güçlendirme ihtiyacı ve küresel etkisini artırma çabaları vurgulandı.

Küresel Hedefler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi küresel ölçekte etkili bir ülke haline getirmeyi hedefliyor. Yeni uçak gemisi sayesinde Türk Donanması, Hint Okyanusu ve Atlantik gibi uzak bölgelerde operasyon yapabilecek kapasiteye sahip olacak.