Türkiye'nin NATO'daki Gücü ve Enerji Stratejileri

Türkiye güçlü ordusuyla 73 yıldır NATO'nun uluslararası görevlerine destek veriyor

Türkiye, Washington’da 1949 yılında kurulan NATO’ya, 18 Şubat 1952'de dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın katılım belgelerini imzalamasının ardından katıldı. NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetinin artırılması ile müttefiklerle birlikte çalışma yeteneği kapsamında Türk personel, NATO tatbikatlarında etkin şekilde yer alıyor.

NATO’nun kritik karargahlarından Müttefik Kara Komutanlığı İzmir’de yer alırken, Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordusu-Türkiye ise İstanbul’da bulunmaktadır.

PKK/YPG uzantıları Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'na dahil edilmeyecek

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, SDG’nin askerî ve siyasi kanatlarının birbirine bağlı olduğunu ifade ederek, bunların feshedilmesi gerektiğini söyledi.

Süt üretimindeki artışın sektördeki yeni yatırımları teşvik etmesi bekleniyor

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, çiğ süt üretimindeki artışın, sektörün işleme tesislerinin kapasitelerini artıracağını ve yeni tesislerin kurulmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Türkiye'den Suriye'ye 400 bin tondan fazla un ihracatı beklentisi

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yıl Suriye'ye 400 bin tonun üzerinde un ihracatı gerçekleştirileceğini öngördü.

Tüketici derneklerinden ramazan alışverişi uyarısı

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ve Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, ramazan alışverişinde olması gereken önlemleri ve tavsiyeleri paylaştı.

Japonya'nın endişeleri ve Türkiye'nin rolü

Japon Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura, Rusya-Kuzey Kore ilişkileri konusunda endişelerini dile getirdi ve Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlikteki rolüne dikkat çekti.

İnsansız kutup hava aracı "İKHA" başarı ile test edildi

TEKNOFEST TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında birinci olan 3 lise öğrencisi, "İKHA" adlı insansız hava aracını Antarktika’da test etme fırsatı buldu.

Sülük salgısı ile alternatif tedavi yöntemleri

Farklı üniversitelerden akademisyenler, tıbbi sülük salgısının otoimmün hastalıklarda nasıl kullanılabileceğini araştırdı.

Türkiye'nin motor sporlarındaki hedefi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, motor sporlarında büyük hedefler koyduklarını ifade etti ve belirtti ki, Türkiye, önümüzdeki 10 yıl içinde bu alanda önemli başarılara imza atacak.